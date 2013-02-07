چهار طرح بهزیستی در زاهدان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، راه اندازی نمایشگاه بزرگ عکس پیشگیری از اعتیاد و مضرات مواد مخدر، کارگاه کار آفرینی و توانمندسازی معلولان و مددجویان تحت حمایت سازمان بهزیستی (شیکا)، دومین مرکز ترک اعتیاد بانوان استان با عنوان نسیم مهر و کارگاه تولیدی اشتغال نسیم مهر ویژه بانوان از جمله طرح های افتتاح شده در زاهدان است.

معاون درمان و پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در حاشیه افتتاح نمایشگاه عکس پیشگیری از اعتیاد و مضرات مواد مخدر اظهار داشت: برگزاری این گونه نمایشگاه ها نقش مهمی در آگاه سازی اعضا خانواده ها از مضرات مواد مخدر و روش های برخورد با جوانان و نوجوانان معتاد دارد.

فرید براتی سده گفت: اجرای سیار نمایشگاه عکس پیشگیری از اعتیاد در مکان های مختلف مانند مدارس، پارک ها و ادارات موجب ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در بین افراد معتاد برای ترک و پیشگیری از گرایش اقشار جامعه به مصرف مواد مخدر می شود.

مدیرکل بهزیستی سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم بیان داشت: در کارگاه کار آموزی و کار آفرینی شیکا که با همکاری بهزیستی استان تشکیل شده است، هم اکنون مددجویان این نهاد در رشته های مختلف از جمله کیف و چرم سازی، ساخت درب و پنجره، تولید مبل و خمیر کاغذ مشغول فعالیت هستند.

محمد رضا سراوانی افزود: محصولات تولیدی در این کارگاه ها قابلیت عرضه به بازار فروش و رقابت با اجناس موجود داخلی و خارجی را دارد.

وی گفت: دومین مرکز ترک اعتیاد بانوان نسیم مهر نیز بر اساس اصل 16 معاونت امور پیشگیری بهزیستی سیستان و بلوچستان برای پذیرش و ترک اعتیاد بانوان به صورت خود معرف راه اندازی شده است.