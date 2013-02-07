درخشش تکواندوکاران قزوین در رقابت های قهرمانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات محمدعمادکریمی از قزوین با شکست رقیبان خود عنوان قهرمانی را به دست آورد و محمد اصلانی دیگر تکواندوکار قزوینی هم پس از ورزشکار زنجانی بر سکوی دومی این رقابت ها ایستاد.

بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان کشوربا شرکت 270 تکواندو کار از 29 استان کشور به مدت دو روز در تهران برگزار شد.

مصاف ووشوکاران قزوین با رقیبان

ووشوکاران استان امروز در آخرین دور مرحله گروهی رقابت های ووشو قهرمانی جوانان کشور به مصاف رقیبان خود می روند.

از گروه دوم این رقابت ها تیم ووشو زرین قزوین در هفته های هفتم و هشتم این مسابقات به ترتیب به مصاف تیم های هیئت خراسان رضوی و آموزش و پرورش دورود می رود.

تیم ووشوزرین قزوین با 9 امتیاز در مکان سوم جدول رده بندی قرار دارد.

لیگ برتر ووشو جوانان کشور با شرکت هشت تیم در دو گروه چهار تیمی برگزار می شود و از هر گروه دو تیم راهی مرحله نیمه نهایی خواهد شد.

بانوان تکواندوکار قزوین عازم رقابت های قهرمانی کشور شدند

تیم تکواندوی دختران نوجوان استان با ترکیب ده ورزشکار از فردا درهفدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور به مصاف رقیبان خود می رود.

در این رقابت ها بیش از 300 تکواندو کار از فردا به مدت دو روز در خانه تکواندو تهران با هم رقابت می کنند.

تیم بسکتبال تکماش قزوین به دنبال صعود به مرحله نیم نهایی

تیم بسکتبال تکماش قزوین در بازی سوم مرحله حذفی از ساعت 16 فردا در سالن شهید بابایی میزبان تیم مس کرمان است.

تیم بسکتبال تکماش قزوین بازی دور رفت خود مقابل تیم کرمانی را واگذار کرده بود اما در بازی دور برگشت موفق شده بود این تیم را با شکست بدرقه کند.

