تجهیز آتش نشانی تبریز به 10 دستگاه موتورسیکلت

انوشیروان کرمانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آتش نشانی تبریز از نظر تجهیزات در رتبه بالایی در کشور قرار گرفته و بعد از شهر تهران دارای بزرگترین نردبان مخصوص آتش نشانی کشور است.

وی با اشاره به تعداد عملیات اجرایی آتش نشانی در تبریز گفت: دو هزار و 211 باز نیروهای این سازمان عازم ماموریت شده اند که در این حوادث 211 نفر دچار مصدومیت و 50 نفر نیز دچار جان باختگی شده اند.

کرمانی نژاد افزود: 80 درصد از این حادثه ها در خانه ها روی می دهد و اکثر تلافات نیز در حین تصادفات رانندگی در داخل شهر حادث می شود.

وی با اشاره به عملیات انجام یافته در طی زلزله ارسباران گفت: حدود 35 مورد عملیات برای نجات کسانی که درحین زلزله در آسانسورها گرفتار شده بودند در شهر تبریزانجام شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری تبریز با بیان اینکه اولین افرادی که میتوانند در مواقع حادثه به یاری دیگران بشتابند مردم هستند، افزود: باید آموزش های لازم برای مقابله با برخی حوادث به مردم داده شود تا بتوانند قبل از رسیدن نیروهای امدادی کمک شایانی به فرد آسیب دیده بکنند.

وی ادامه داد:روزانه حدود 500 نفر با شماره 125 تماس گرفته و ایجاد مزاحمت تلفنی می کنند که باید از این افراد خواست در کار نیروهای اتش نشانی خللی وارد نکنند.

