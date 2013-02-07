حضور در راهپیمایی 22 بهمن تکلیفی شرعی بر عموم ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشی از این پیام آمده است سی و چهار سال از حیات پر برکت انقلاب اسلامی می گذرد که در طول این دوران شاهد توطئه های فراوان دشمنان علیه انقلاب اسلامی بوده ایم که همه روزه رنگ و بوی تازه ای به خود می گیرد و امسال نیز این توطئه ها در قالب تحریم های اقتصادی و تلاش برای اختلاف افکنی بین مردم و مسئولین نظام رونمایی شده است و با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی حضور مردم را در راهپیمایی امسال از همه لحاظ نسبت به سالهای گذشته حساس تر می باشد.



در ادامه این پیام با اشاره به سخنان گهربار مقام معظم رهبری آمده است انقلاب اسلامی ایران سخن حق است و اهداف آن نیز از سوی امام راحل (ره) ترسیم شده و انقلابی هماهنگ با فطرت مردم مسلمان ایران است و همین موضوع راز ماندگاری آن است و امسال نیز در روز 22 بهمن مردم حجت را بر همه تمام خواهند کرد و همه دشمنان این نظام اسلامی اعم از خارجی و داخلی را از توهم هایی که در سر دارند خارج خواهند کرد.



ملت شریف قم در روز 22 بهمن حضور پرشکوه خود را به رخ دشمنان کینه‌تور بکشند



اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم نیز به مناسبت 22 بهمن با صدور پیامی عنوان کرده است: دهه مبارک فجر یادآور حماسه ملتی بزرگ است که پرچم بیداری مسلمین را در دنیای آلوده به استبداد و استعمار و استثمار برافراشت. ملتی فداکار که زن و مرد و کودک و جوانش از دریای فضیلت مکتب عاشورا سیراب گشته و فجر انقلاب خونین خود را به پیروی از مرجع و مراد خود در ظلمت‌کده انسان معاصر، روشن ساخته است.



ملت شریف و رشید ایران در حالی سی و چهارمین فجر انقلاب خود را جشن می‌گیرد که در کوله‌بار انقلابی خود ده‌ها و صدها و هزاران توشه برای نجات مسلمانان و جامعه بشری به همراه دارد. توشه‌هایی که در همه عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و ... می‌درخشد که از یک سو دوست‌داران و علاقمندان خود را بیش از پیش امیدوار کرده و از سویی دشمنان و مستکبران را به خفت و خواری کشانده است. گر چه هر روز با توطئه‌ای جدید تلاش در خاموش ساختن نور انقلاب اسلامی‌ دارند. اما زهی خیال باطل.



در ادامه پیام اداره کل تبلیغات تسلامی قم آمده است: امروز همه دشمنان و مستکبران زخم‌خورده از خمینی بزرگ و یاران و شهیدانش به میدان آمده‌اند تا نگذارند فرزندان و رهروان آن پیر سفر کرده پرچم هدایت مسلمین و مستضعفین عالم را به سرمنزل مقصود برسانند. اما این ملت به رهبری خلف صالح خمینی عزیز، حضرت آیت‌اله العظمی خامنه‌ای با معرفت و آگاهی از توطئه‌های داخلی و خارجی به سوی فجر صادق و آرمان بزرگ اسلامی و بشری یعنی تشکیل دولت کریمه مهدی آل محمد(ص) گام‌ها را استوارتر از هر زمانی برمی‌دارد؛ چرا که این وعده الهی است که «ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم»،



سازمان تبلیغات اسلامی که خود را قطره‌ای از دریای مواج امت بزرگ اسلامی می‌داند ضمن فراخوان تشکل‌های مردمی، هیئات مذهبی و قرآنی، روحانیون و مبلّغان دینی، مساجد و بویژه جوانان پرشور و انقلابی، از همه ملت شریف قم دعوت می‌کند در روز 22 بهمن سال 91 حضور پرشکوه خود را به رخ دشمنان کینه‌تور بکشند.



22 بهمن ماه، خروش مقدس ملت ایران در تحقق آرمانهای شهدا



بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم نیز با صدور بیانیه ای تذکیرده است: دهه مبارک فجر یادآور خروش مقدس ملت غیور ایران بر علیه ظلم و ستم و طاغوت زمان و نیز خلق حماسه‌ای ماندگار است، حماسه ای که با خون ملت آزاده و عزتمند ایران اسلامی محقق گردید. حماسه ای که در 22بهمن سال 57 به ثمر نشست و در میان ناباوری دنیای شرق و غرب حکومت اسلامی جایگزین حکومت کفر و الحاد گردید.



معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) با رهبری حکیمانه خویش نظام فکری جهان را با انقلابی برخاسته از ایمان ملتی آزاده و ایثارگر برهم زد و بتهای پوشالی را شکست و هیمنه استکبار را در هم کوبید و این محقق نشد مگر با ایمانی راسخ و عزم استوار و روحیه ایثار و شهادت طلبی که باعث پیروزی خون بر شمشیر گردید.



در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: اکنون در دهه چهارم، انقلاب اسلامی سربلند و پیروز در ادامه رشد و تعالی به رهبری داهیانه مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای (دام عزه) مسیر پیشرفت را طی می کند و با پایداری و مقاومت و همان روحیه عزتمند در برابر تمام تهدیدها و تحریم ها ایستاده و امید ملتهای تحت سلطه و الگوی ملتهای آزاده است.



بنیادشهید وامور ایثارگران استان قم با گرامی داشت ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی از امت شهید پرور خصوصا خانواده های معظم شهدا و ایثارگران دعوت می کند تا باری دیگر با حضور حماسی خویش در راهپیمایی دشمن شکن 22بهمن ماه پاسخ کوبنده ای به یاوه گویی های استکبار داده و از عزت و شرف و آرمانهای شهدا و امام شهیدان در پیروی از مقام معظم رهبری دفاع نماید.



صدور انقلاب فریضه‌ای است که هر انسان آزاده‌ای بر آن مقید است



مرکزمدیریت حوزه‌های علمیه خواهران نیز در آستانه 22 بهمن با صدور بیانیه‌ای عنوان کرده است: دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی ایران، هر ساله یادآور تولد حماسه‌ای است که خود برگرفته از قیام سراسرنور نبی اکرم (صلی الله و علیه وآله وسلم) و ائمه اطهار (علیهم السلام) در ستیز با ظلمات و انتشار نور در عالم و آدم بوده است.



درسی که حدود هزارو چهارصد سال مرور شد، باور گشت و عقیدهای محکم وایمانی راسخ در قلوب ساخت و به یکباره کاخ ظلم و جور را فرو ریخت.



ایمان به اتحاد مومنین در انجام وظایف دینی، نتیجه ای جز پیروزی و ظفر نخواهد داشت.



چه بسیار اهریمنان که کوشیدند تا بنای سست طاغوت و طاغوتیان به هیمنه ای ظاهری استوار بماند تا شاید رعبی هراس انگیز در دلهای پولادین مردم دین مدار و بیدار ایران اسلامی بیفکند.



اما خود خوب میدانند که دلهای خدایی، جز او نمی بینند و جز ندای یاران او نمی شنوند.



خیزش خیل عظیم بیدار دلان از سال 1342 تا پیروزی انقلاب و تا اکنون وآینده راهی را پیموده و خواهد رفت که صراط مستقیم خدا و مردان الهی است.



تبعیت و حمایت آنان از ولی امر خویش در زمان بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(قدس سره) انقلاب را ثابت و در حال حاضر با رهبری داعیانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(مدظله العالی) در راه صدور نهضت عظیم الهی و بیداری اسلامی به اقصی نقاط عالم گام بر میدارد.



صدور انقلاب امام خمینی (قدس سره) با همه ابعاد فکری و عقیدتی آن، و بروز و ظهور جنبه های مادی و معنوی بر گرفته از آن تفکرات ارزشمند، فریضه ای است که هر انسان آزاده‌ای بر نشر و توسعه و انجام آن مقید است.



بی شک همچنان که مقام عظمای ولایت فرمودند: راه امام خمینی راه ما،هدف او هدف ما و رهنمود او مشعل فروزنده ماست و در هیچ زمان و هیچ مکانی به نغمه های نفاق گونه دشمنان خارجی و عناصر خود فروخته داخلی آنان توجهی نخواهیم کرد.



ما، ملت بیدار ولایت فقیه هستیم و به تاسی از هزاران شهید گلگون کفن فبل و بعد از پیروزی انقلاب با جان و مال خویش حافظ این حرکت عظیم بشری و امانت پاک الهی خواهیم بود



حرکتی که با ایجاد باور قوی (مامی توانیم) دستاوردهایی را در عرصه‌های گوناگون علمی پدید آورد که چشم بدخواهان راکور ودل دوستان را به افقهای آینده روشن تر وامیدوارترنمود.



ما مدیران، اساتید و طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران سراسرکشور، ضمن بیعت مجدد با ولی فقیه فرزانه خویش به پاس تقدیر از عنایات الهی در حفظ و تداوم این انقلاب عزیز ،همگان را به شرکت در راه پیمایی دشمن شکن 22 بهمن دعوت و خود نیز در صفوف به هم فشرده آن شرکت خواهیم کرد.

