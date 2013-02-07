مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور پاسداشت مقام شامخ شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و با هدف برنامه سازی و تولید مستندهای تلویزیونی و تجمع فرآیندهای رسانه ای سپاه و بسیج استان، مجتمع فرهنگی و هنری شهید آوینی قزوین روز پنجشنبه با حضور مسئولان سپاه استان افتتاح شد.

این مجتمع در زمینی به مساحت 100 مترمربع در خیابان سعدی قزوین ساخته شده که زمین آن از سوی بانک انصار تامین شده است.

تسهیل در ایجاد تعامل بهتر با رسانه های استان به منظور بهره گیری از ظرفیت های رسانه ها در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، برگزاری نشست های خبری و مطبوعاتی برای تبیین هر چه بهتر دستاوردهای بسیج و نهادهای همکار در استان و همچنین ایجاد فضایی معنوی و هنری برای علاقمندان به ذحوزه ایثار و شهادت از جمله اهداف راه اندازی این مجتمع فرهنگی است.

همچنین در این مجتمع فرهنگی بخشی از آثار شهدا و دستاوردهای بسیج در عرصه های مختلف به نمایش گذاشته شده است.