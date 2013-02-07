توسعه فضاهای بهداشتی درمانی در بابل

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدوی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح خانه بهداشت روستای کریم‌ کلا بابل با اشاره به فرهنگ مصرف‌ گرایی در مکتب ما جایگاهی ندارد، اظهار داشت: توجه به چشم، زبان و شکم در مکتب ما سه رکن اساسی به عنوان روش انتخاب شده که امروزه علم پزشکی از آن در امر سلامت بهره گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در مورد صرفه‌ جویی باید فرهنگ‌ سازی شود، صرفه‌جویی را نوعی اقتصاد مقاومی برشمرد و اظهار داشت: صرفه‌جویی باید در همه زمینه‌ ها، بخش‌ها و عرصه‌ ها باشد چرا که نتیجه صرفه‌جویی افزایش سرمایه ملی است.

فرماندار بابل با اشاره به اینکه در دولت نهم و دهم ساخت و ساز در حوزه بهداشت رونق چشمگیری داشته است، افزود: براساس آمار جمعیت شهر بابل تا قبل از انقلاب کمتر از 100هزار نفر بوده که در حال حاضر به 230 هزار نفر افزایش یافته که علت این امر مهاجرت روستاییان به شهر بابل بوده است.

وی افزود: اگر امکانات در حوزه روستاها مهیا شود مردم روستا تمایلی به مهاجرت به شهر نداشته که در سال‌های اخیر با توزیع عادلانه خدمات توانستیم مهاجرت را معکوس کنیم.

فرماندار بابل اذعان داشت: ساخت و ساز در حوزه مسکن، مسکن مهر و بافت فرسوده با توجه به اعتباری که دولت به این بخش اختصاص داده تاثیرگذار بوده است و با اعتبار تخصیصی به روستاییان چهره ساخت و ساز روستا و بافت فرسوده تغییر یافت که امیدواریم دولت‌های بعدی ادامه دهنده این دولت باشند.

بابل یکی از شهرهای پرجمعیت مازندران است.