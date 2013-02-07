دانش آموزان پسر شیروانی به مناطق سابق عملیاتی اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه سومین کاروان راهیان نور دانش آموزان پسر خراسان شمالی متشکل از 450 دانش آموز با استفاده از 10 دستگاه اتوبوس از شیروان راهی مناطق سابق عملیاتی جنوب کشور شدند.

این دانش آموزان در سفر پنج روزه خود از مناطق سابق عملیاتی اروند، شلمچه، طلائیه، هویزه، دهلاویه بازدید خواهند کرد.

پیش از این دو کاروان راهیان نور دانش آموزان پسر خراسان شمالی از شهرستان های اسفراین و بجنورد به مناطق سابق عملیاتی اعزام شده بودند.

مسئول اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی چندی پیش گفته بود که در دو ماه بهمن و اسفند سال جاری بیش از شش هزار دانش آموز پسر این استان به مناطق سابق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند.

سرهنگ نصرالله یزدان پناه عنوان کرده بود: در سال جاری بیش از شش هزار دانش آموز پسر سال دوم دبیرستان، جهت فراگیری آموزش های تکمیلی درس آمادگی دفاعی، از این استان به میهمانی سرزمین نور خواهند رفت.

وی افزوده بود: در آبان و آذر ماه سال جاری نیز چهار هزار و 600 دانش آموز دختر خراسان شمالی در قالب اردوهای راهیان نور به مناطق سابق جنگی جنوب کشور اعزام شدند.

