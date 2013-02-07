پیروزی انقلاب فرصتی برای خلق حماسه ای نو و مانور قدرت ایران اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان مهر در پیامی اظهار کرده است: دهه فجر، نکوداشت بهار انقلاب و یاد آور روزهایی است که شکوفه های خون‌رنگ ایران اسلامی در سنگفرش سرزمینی به وسعت ایران پرپر شدند تا طومار استکبار برای همیشه از این کشور رخت بربندد و استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به موهبتی ماندگار برای مردم خداجو و وفادار این مرز و بوم تبدیل شود.

وی افزوده است: دهه فجر در ادبیات انقلاب اسلامی، واژه ای فراتر از ده روز استقامت و پایمردی است. در این دهه همدلی و اطاعت از ولایت در پهن‌دشت ایران تبلور یافت تا زنان و مردان شریف این سرزمین، جلوه های ناب تبعیت از فرامین الهی را متجلی سازند.

وی بیان کرده است: امروز ایران اسلامی در سی و چهارمین بهار آزادی خود، راست قامت و استوار با اهتراز پرچم استقلال و آزادی، عزتمندانه در عرصه گیتی می درخشد و در جایگاه الگویی شایسته برای جهان منتظر تحول، امواج معنوی خود را به مردان و زنان تشنه رهائی هدیه می کند.

وی عنوان کرده است: این روزها که بیداری اسلامی و شعله های دیکتاتور سوزی، اقصی نقاط جهان را در برگرفته، ایران سرافراز به یمن تبعیت از ولی امر مسلمین با عبور پیروزمندانه از دام موانع و توطئه های سخت و نرم دنیای استکبار به نمادی مبدل شده است که عاشقان آزادگی و استقلال با پیروی از روش و منش ملت سربلند آن، فروریختن بنای ظلم و چشیدن طعم شیرین پیروزی را تجربه می کنند.

وی اظهار کرده است: دهه فجر امسال در حالی‌که با پایمردی و بصیرت ملت غیور ایران، ترفند تحریم نیز شکست را تجربه می کند و توطئه‌گران در گرداب مشکلات اجتماعی و اقتصادی خود غوطه ورند، باید سالگرد پیروزی انقلاب در نظر جهانیان به فرصت خلق حماسه ای نو و مانور قدرت ایران اسلامی تبدیل شود.

وی در این بیانیه گفته است: با تبریک این روزهای فرخنده و الهی اطمینان دارم امسال یوم الله 22بهمن با حضور متراکم و یکپارچه قشرهای مختلف مردم انقلابی و متدین در صحنه به ویژه در جای جای خراسان رضوی بار دیگر حماسه های بی‌بدیلی از وحدت و همدلی، اطاعت از رهبری و تکریم خدمتگزاران جلوه گر خواهد شد و حضور به یاد ماندنی مردم، موجبات یاس و ناامیدی دشمنان و عزت و سربلندی بیش از پیش ایران اسلامی را فراهم خواهند کرد.