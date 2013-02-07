همایش تجلیل از نخبگان علمی قرآنی در طرقبه شاندیز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی شیر محمدی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این دانش آموزان شامل 120 نفر از نخبگان علمی و قرآنی هستند.

وی افزود: در بین این نخبگان حافظان قرآن کریم و دانش آموزان برتر مرحله کشوری جشنواره خوارزمی سال تحصیلی 91-92 نیز هستند.

وی ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر استعداد های خدادادی فرزندان این خطه از ایران اسلامی ، شاهد درخشش بیش از پیش نخبگان شهرستان در عرصه های مختلف علمی و فرهنگی باشیم.

در این مراسم که در محل سالن اجتماعات بخشداری شاندیز برگزار شد فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز ، امم جمعه شاندیز و جمعی از مسئولین محلی به منظور تقدیر از دانش آموزان نخبه حضور داشتند.