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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۳۴

در دهه فجر/

همایش تجلیل از نخبگان علمی قرآنی در طرقبه شاندیز برگزار شد

همایش تجلیل از نخبگان علمی قرآنی در طرقبه شاندیز برگزار شد

طرقبه - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش شهرستان طرقبه شاندیز از برگزاری همایش بزرگ تجلیل از نخبگان علمی قرآنی و نفرات برتر مرحله کشوری جشنواره خوارزمی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی شیر محمدی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این دانش آموزان شامل 120 نفر از نخبگان علمی و قرآنی هستند.

وی افزود: در بین این نخبگان حافظان قرآن کریم و دانش آموزان برتر مرحله کشوری جشنواره خوارزمی سال تحصیلی 91-92 نیز هستند.

وی ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر استعداد های خدادادی فرزندان این خطه از ایران اسلامی ، شاهد درخشش بیش از پیش نخبگان شهرستان در عرصه های مختلف علمی و فرهنگی باشیم.

در این مراسم که در محل سالن اجتماعات بخشداری شاندیز برگزار شد  فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز ، امم جمعه شاندیز و جمعی از مسئولین محلی به منظور تقدیر از دانش آموزان نخبه حضور داشتند.

کد مطلب 1811301

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