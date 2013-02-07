تفریح هایی که به خیابان ختم می شود/ برپایی بساط شادی با دانه های برف

به گزارش خبرنگار مهر، خیابان ها و محله های تبریز این روزها دفتر خاطره ای برای ثبت شادی و تفریحات سالم جوانان تبریزی در روزهای عمر خود شده اند.

پیروزی تیم تراکتورسازی، بارش برف و هر اتفاق کوچک و بزرگی، بهانه های ساده ای هستند تا جوانان تبریزی روزی را به شادی و خوشی بگذرانند و این درحالیست که کلانشهر تبریز فضایی مناسب برای تفریح و شادی ندارد و جوانان هم به ناچار به خیابان ها روی می آورند.

جوانان تبریزی در زمستان منتظر ریزش نخستین تک دانه های برف در شهرشان می مانند تا به قول خودشان شادی و جوانی کنند.

دستی ماشین هایی که هیجان در رگ ها می لغزاند

با بارش نخستین تک دانه های برف زنگ بازی های زمستانی در پارک ها برای تبریزی ها به صدا در آمده و آنها را به خیابان می کشاند تا فقدان فضاهای تفریحی را جبران کرده و انرژهای در سینه را به شادی فریاد کنند.

شادی و لذت فصلی جوانان به کرم و بخشش آسمان بستگی دارد تا چقدر شادی را بر سر آنها بباراند و خنده را سهمی از زندگی شان کند.

علی برزگر یکی از جوانان تبریزی که یکی از تفریحات مورد علاقه اش برف بازی در پارک ائل گلی است، می گوید: شب های برفی پارک ائل گلی تبریز شب هایی دیدنی است. بارش برف و ریزش دانه دانه لبخند و شادی بر دل جوانان.

گرچه سالها از روزگاران پدران و پدربزرگان مان که با کمترین امکانات بساط شادی و تفریح را فراهم می کردند، گذشته اما گویی نسل آن شادی ها و حتی نسل پدربزرگان به پایان نرسیده و همچنان شادی نسل جوان به برف و بارانی بند است!

دسته های قطار وار جوانان و سرسره بازی هایشان، گوله برف بازی و پیست های ماشین بازی بر روی یخ تصاویر پر هیجان و شادی آور شب های برفی تبریز است که یکی از زیبا ترین شادی و تفریحات نسل جوان محسوب می شود.



پیروزی تراکتورسازی فرصتی برای شادی جوانان

گرچه ورزش و بیش از همه فوتبال یکی از تفریحات جوانان بوده اما در تبریز جزو معدود فرصت ها و فضاهایی است که امکان تخلیه انرژی را برای آنها فراهم می کند.

خیابان های تبریز از پیش از آغاز بازی تیم تراکتورسازی شاهد آماده شدن هوادارانش برای یک بازی پرهیجان بوده و این شادی تا پس از پیروزی این تیم ادامه پیدا می کند.

اغلب در مدت زمان برگزاری مسابقه این تیم کلاس های درس، فروشگاه ها و اصناف و کسبه همه در ساعات پخش فوتبال نیمه تعطیل بوده و این درحالیست که پس از پیروزی تراکتورسازی هواداران این تیم مسرور و شادمان از این پیروزی به خیابان‌ها آمده و به جشن و پایکوبی می پردازند.

هواداران تبریزی در حالی که پرچم تراکتورسازی تبریز را در دست دارند با به صدا درآوردن بوق‌های ماشین و حرکت دادن برف‌پاکن‌ ماشین‌های خود در جشن پیروزی تیم محبوبشان شریک می شوند و تمامی این لحظات و بهانه و فرصتی است برای تفریح و شادی که تیم خوش نام تراکتورسازی با پیروزی هایش به جوانان تبریزی هدیه می دهد.

سال که به ماه آخر نزدیک می شود جوانان تبریزی برای فراهم شدن بستری دیگر برای شادی و تفریح روزشماری کرده و چهارشنبه آخر سال یکی دیگر از فرصت هایی است که فقدان فضاهای تفریحی را برای جوانان تبریزی جبران می کند.

در هر کوچه و محله ای جوانان جمع شده و با برپا کردن آتش به جشن و پایکوبی می پردازند و ترقه هم می شود چاشنی بازی شان، و گاه هم افراط به آنها و خانواده شان ضرر می زند وآنها را راهی بیمارستان می کند.

ماشین گردی تفریح روزهای بیکاری

و آن روزهایی که نه برفی باشد و نه تراکتورسازی بازی داشته باشد و .... هم که نباشد تفریح و سرگرمی جوانان و حتی خانواده های تبریزی به ماشین گردی در خیابان ها محدود می شود.

خیابان های تبریز در روزهای معمولی شاهد ترافیکی از ماشین های تک سرنشین و یا گروه جوانان است که بی هدف خیابان ها و میادین شهر را می گردند و البته خیابان های ولیعصر تبریز بیشتر از همه میزبان جوانان ماشین گرد با خوروهای گران قیمت است که بی هدف پرسه می زنند.

در این میان تماشای هر روزه فروشگاه ها از پشت ویترین نیز از جمله تفریحات جوانان و خانواده های تبریزی است که هر عصر و شامگاه برای سپری اوقات خود سری به خیابان ها و فروشگاه هایش زده و تنها قیمت اجناس را کنترل می کنند.

لیلا زنده دل که دانشجوی کارشماسی ارشد بوده و فعال فرهنگی است، می گوید: ماشین گردی و برگزاری بساط شادی در خیابان و محله در محیط تبریز برای کمتر دختری امکان پذیر است و درواقع همه سرگرمی و تفریحاتی هرچند غیر فرهنگی اما پسرانه محسوب می شود که متاسفانه اقبال زیادی هم دارد.

وی ادامه می دهد: من و بسیاری دیگر از دختران که فروشگاه گردی جزو تفریحاتشان محسوب نمی شود و چون استفاده از فضای پارک های کوچک هم متاسفانه برای این قشر از جامعه مهیا نیست در نتیجه خیابان گردی و قدم زدن با دوستان بهترین تفریح و هوا خوری محسوب می شود.

لیلا زنده دل تاکید می کند: فقدان فضای های فرهنگی و تفریحی سرپوشیده در تبریز کاملا احساس شده و شکاف عظیمی میان جوانان و فرهنگ بوجود آمده که علی رغم عطش بالای آنها برای استفاده از چنین مکان هایی اما دریغ که هیچ مسئولی اقدامی نمی کند و سدی را نمی شکند و جوانان تنها حسرت دریای عظیم امکانات در پایتخت و پایتخت نشینان را می خورند!

الناز مولایی در این خصوص اضافه می کند: جای خالی سینما، تئاتر و مجتمع های فرهنگی و هنری، کنسرت های موسیقی و حتی نمایشگاه های مردمی و عمومی فرهنگی و هنری در شهر دل جوانان تبریزی را به درد آورده است.

گرچه تبریز چند سالن سینما وچند سالن تئاتر دارد اما کیفیت و امکانات آنها بقدری پایین است که دل هیچ جوانی را خوش نمی کند و در خیلی موارد ترجیح می دهند از تلویزیون و سی دی فیلم و تئاتر های مورد علاقه خود را دنبال کنند.

جوانان فرصتی برای تخلیه انرژی ندارند

این موضوع که جوانان تبریزی فرصت و فضایی برای تخلیه انرژی ندارند، مسئولان نیز بر آن واقف و معترف هستند.

در این میان، معاون اجتماعی فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به دیدارهای تیم تراکتورسازی تبریز و شادی هواداران پس از برد این تیم می گوید که جوانان تبریزی فرصتی برای تخلیه انرژی های درونی خود ندارند.

سرهنگ صمد فرامرزی اظهار می دارد: شادی گسترده هواداران پس از این دیدارها نشان از بی برنامه بودن ما در بسترسازی و برنامه ریزی در راستای فراهم کردن نشاط فرهنگی در جامعه دارد.

وی می گوید: ما باید تصمیم هایی گسترده در رابطه با ایجاد برنامه هایی در راستای نشاط اجتماعی و ارزشی که مطابق با آرمان ها، ارزش ها و الگوهای انقلاب اسلامی باشد، اتخاذ کنیم.

کمبود فضای فرهنگی و تفریح جوانان آذری

از سوی دیگر علاوه بر اینکه مشکلات اقتصادی در بروز افسردگی نقش به سزایی دارد، کمبود فضای تفریحی و نشاط از مهمترین عواملی است که جوانان را در لاک افسردگی فرو برده است.

نه تنها جوانان تبریزی و آذربایجان شرقی پس از یک روز کاری و پر استرس برای ایجاد آرامش و ایجاد تعادل روحی در شهر خود فضا و محیط تفریحی و فرهنگی و نشاط ندارند، بلکه در سطح شهر با آلودگی بصری گسترده ای مواجه هستند که تاثیر روانی منفی بر آنها می گذارد.

رئیس مرکز بهداشت آذربایجان شرقی نیز با تشریح نتایج بدست آمده از علل افزایش افسردگی در استان، فقدان تفریح و مشکلات اقتصادی را مهمترین عوامل بروز افسردگی جوانان آذری عنوان می کند.

احمد کوشا تاکید می کند: فقدان تفریح و سرگرمی مهمترین عامل در بروز افسردگی در استان است.

گرچه تبریز یکی از کلانشهر های کشور بوده که نام و آوازه اش در بسیاری از زمینه ها زبان زد خاص و عام است اما در حوزه تفریحات با فقر بالایی مواجه بوده که همگان را در حسرت تجربه بسیاری از موقعیت ها گذاشته است.

با تمامی این اوصاف گرچه بازار وقت کشی های خیابانی برای جوانان تبریزی گرم است و به نظر می رسد مسئولان نیز به آن واقف هستند؛ اما باید برنامه ریزی صحیحی صورت گیرد و ساختارهای سرگرمی سالم برای جوانان فراهم شود.

گزارش: یاسمین مولانا