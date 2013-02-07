تجلیل و تکریم خانواده های شهدا یک وظیفه دینی و ملی برای ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رشیدی پور ظهر امروز در مراسم یادواره شهدای فصل زمستان و شهدای دانش آموزی با بیان اینکه یاد کردن از شهدا باعث انتقال فرهنگ گذشت و ایثار و جوانمردی به نسل های آینده ماست، افزود: یکی از خصوصیاتی که شهدای انقلاب اسلامی ایران را نامدار کرده است و آنها را در دل تاریخ به ثبت رسانیده است جهاد خالص در راه خدا بدون هیچ چشم داشتی است.

وی مهمترین رکن اساسی جمهوری اسلامی را زنده نگه داشتن اسلام ناب محمدی و ایجاد وحدت و یکپارچگی بین مسلمانان خواند و افزود: شهدای انقلاب اسلامی ایران برای صندلی و مقام نجنگیدند آنها برای کشورگشایی و توسعه مرزها مبارزه نکردند بلکه برای پاسداری از اسلام و جهاد در راه خداوند متعال جان خود را فدا کدند.

فرماندار مریوان جنگ هشت ساله ایران و عراق را یک جنگ تحمیلی از طرف استکبار جهانی و توسط صدام حسین علیه ایران دانست و ادامه داد: در طول هشت سال دفاع مقدس انقلاب نوپا و تازه به دوران رسیده مورد ظلم و ستم های بیکرانی قرار گرفت که با یکدلی و یکپارچگی مسلمانان ایران توانستیم روزهای پرافتخار و سربلندی امروز را برای ایرانیان به ارمغان آوریم.

رشیدی پور یادآور شد: ملت ایران یکپارچه و یک صدا با هم علیه نظام شاهنشاهی و در هشت سال جنگ تحمیلی نیز بدون در نظر گرفتن پاداشتی مادی در سنگرهای جنگ علیه استکبار جهانی شرکت کرده و با ایثار و از خودگذشتگی و جان فشانی های بی پایان خود قدرت ایمانشان را به دنیا نشان دادند.

وی با بیان اینکه شهرستان مریوان یک شهرستان شهید پرور و آزاده است، اظهار داشت: وجود 200 شهید فصل زمستان و 63 شهید دانش آموزی در شهرستان مریوان خود حاکی از این نکته است که مریوان همواره همدوش و همسنگر دیگر رزمندگان در سراسر نقطه های مرزی و غیرمرزی در ایران اسلامی در مبارزه با دشمنان و استکبار جهانی همگام بوده و در این راه از هیچ گونه کوششی دریغ نکرده اند.