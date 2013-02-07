ساعت بازدید از جشنواره ملی صدای عشایر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به استقبال بازدید کنندگان از جشنواره ملی صدای ملی عشایر ایران، ساعات بازدید عموم از 300 سیاه چادر، جلوه های زندگی عشایر، 630 غرفه صنایع دستی، اجرای مراسم های آیینی، موسیقی محلی و شب های فرهنگی استان های کشور که از تاریخ 14 بهمن ماه طی ساعات 14 تا 21 در محل نمایشگاه های بین المللی برپاست؛ در آخرین روز برپایی این جشنواره روز پنجشنبه 19 بهمن ماه از ساعت 9 صبح تا 21 تمدید شد.

همچنین در روز پنجشنبه 19 بهمن ماه مراسم اختتامیه اولین جشنواره ملی صدای عشایر و پاسداشت شهدای عشایر راس ساعت 18 عصر در سالن خلیج فارس محل نمایشگاه های بین المللی با حضور معاون رییس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی برگزار خواهد شد.

در این جشنواره جاذبه های عشایر کشور در قالب هنرهای سنتی و صنایع دستی، آداب و رسوم، مراسم های آیینی، ویژه برنامه های فرهنگی، موسیقی، سوغات، پوشاک، غذاهای محلی و جلوه های زندگی عشایر در معرض دید عموم قرار گرفته است.