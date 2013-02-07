24 هزار نفر کار تعلیم و تربیت دانش آموزان کردستانی را بر عهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ساکی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: در سه هزار و 188 آموزشگاه استان کردستان با بیش از 12 هزار کلاس درس نزدیک به 266 هزار دانش آموز مشغول تحصیل هستند.

وی بیان کرد: تنوع و تکثر شاخص اصلی کار در آموزش و پرورش است و آموزش و پرورش استان کردستان تاکنون توانسته قابلیت های خود را به خوبی به نمایش بگذارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان افزود: آموزش و پرورش استان کردستان با حضور در جشنواره شهید رجایی در دو بعد عمومی و اختصاصی از سال 84 تاکنون توانسته شش رتبه برتر و دو رتبه سوم در سطح استان و دو رتبه اول کشوری را به دست آورد.

ساکی با بیان اینکه فرصت های آموزشی در استان طی دو دولت نهم و دهم ارثقاء یافته است، اعلام کرد: تعداد دانش آموزان دختر استان از 45.56 درصد به 47 درصد و میزان باسوادی در استان بین گروه سنی 10 تا 49 سال براساس برنامه توسعه پنجم از 86 درصد به 89 درصد ارتقاء یافته است.

وی عنوان کرد: آموزشگاه های فنی و حرفه ای نیز براساس احکام برنامه های توسعه پنجم از 34 درصد به 47 درصد ارتقاء یافته است و در کنار این مهم شاخص های کارایی داخلی قبولی میزان ابتدایی از 97 به 99.37 درصد و در بین راهنمایی به 97.30، متوسطه از 76.08 درصد به 90 درصد ارتقاء یافته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان عنوان کرد: سه هزار و 493 کتابخانه در مدارس استان راه اندازی شد و در زمنیه نهضت حفظ قرآن نیز 65 هزار دانش آموز شرکت داشته اند و همچنین هفت هزار و 500 نفر نیز در مسابقات قرآن هفتگی مدارس شرکت کردند.

ساکی در پایان یادآور شد: دو مرکز متوسطه حرفه آموزی برای کم توان جسمی و فکری احداث شده است، 26 نمازخانه در مدارس تجهیز، 97 مدرسه غیر دولتی و 12 آموزشگاه نمونه دولتی در شهرستان ها نیز بعد از سال 84 و تثبت دولت های نهم و دهم ساخته شد.