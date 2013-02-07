650 میلیارد ریال پروژه عمرانی و فرهنگی شهرداری شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار شیراز ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح پروژه های شهرداری گفت: خوشبختانه با تلاش و هماهنگی موجود در شهرداری و شورای شهر شیراز اکثر پروژه های عمرانی شهرداری شیراز زودتر از زمان مشخص شده افتتاح می شود.

علیرضا پاک فطرت افزود: مشکلات اقتصادی و برخی از چالش ها وجود دارد اما هیچگونه تاخیری در افتتاح پروژه ها نداریم و پروژه های نیمه تمام نیز تا پایان سال جاری و یا شش ماه اول سال 92 به اتمام خواهد رسید.

وی تصریح کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده پروژه های مختلفی را در سطح کلی شهر شیراز پیش بینی کرده ایم که اکثر این پروژه ها در جنوب شهر است.

شهردار شیراز ادامه داد: بحث تملک یکی از مشکلات ما در اجرایی کردن پروژه ها بود که خوشبختانه با هماهنگی های ایجاد شده میان شهرداری و دادگستری استان فارس این گونه مباحث به سرعت حل و فصل می شود.

هیچکدام از پروژه های شهر شیراز تعطیل نیست

در ادامه این مراسم رئیس شورای شهر شیراز با اشاره به روند اجرایی پروژه های این شهر تاکید کرد: تمامی پروژه ها در سطح شهر شیراز در حال اجراست و هیچکدام از آنها تعطیل نشده است.

علی زحمتکش افزود: مشکلات اقتصادی وجود دارد اما خدمت رسانی به مردم شهر شیراز در اولویت برنامه ریزی ما قرار دارد.

رئیس شورای شهر شیراز تاکید کرد: امیدوارم شاهد حضور حداکثری مردم شهیدپرور شیراز در راهپیمایی 22 بهمن ماه باشیم چرا که 22 بهمن امسال با توجه به افزایش دشمنی ها بر علیه نظام ویژگی های بسیار خاصی را به همراه دارد.