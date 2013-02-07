سیلی ملت به استکبار در 22 بهمن/ راه نجات تبعیت از ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میر عمادی روز پنج شنبه در مراسم جشن انقلاب با عنوان "نسیم ولایت" در مسجد جامع پلدختر اظهار داشت: پلدختر خط مقدم لرستان در دوران دفاع مقدس و پیشگام در مبارزات دوران انقلاب بود.

وی گفت: تقدیم 313 شهید، 740 جانباز سرافراز و 17 آزاده گویای این واقعیت است که مردم شهرستان پلدختر سهم بزرگی در انقلاب اسلامی داشته و دارند.

وی افزود: شهرستان پلدختر در طول تاریخ تبعیت از علما، مرجعیت و ولایت داشته و همیشه محور حرکت مردم این شهرستان مرجعیت بوده که این امر از امتیازات خوب مردم این دیار محسوب می شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: استان لرستان نیازمند کار و تلاش و خدمت بیشتر است و باید به مردم خدمت و ایجاد اشتغال کرد و جوانان برومند این استان باید مورد توجه قرار گیرند.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین ترویج توحید و عدالت را برترین کارها در روی زمین دانست و گفت: توحید و برقراری عدالت در جامعه دو ماموریت اساسی و مهم پیامبران بوده است.

وی با بیان اینکه همه پیامبران الهی اعم از حضرت ابراهیم، موسی کلیم الله و پیامبر اعظم مردم را به توحید و عدالت دعوت کردند، گفت: جامعه جهانی حضرت مهدی (عج) نیز دارای دو خصوصیت بندگی خدای یکتا و عدالت در تمام زمینه ها است.

وی افزود: توحید دژ مستحکمی است که هر کس زیر این چتر قرار گیرد در دنیا و آخرت امنیت دارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود انقلاب اسلامی را استمرار مسیر حرکت انبیای الهی دانست و گفت: شخصیت برجسته، ممتاز، زاهد، پارسا و بی نظیری مانند امام خمینی (ره) نهضت اسلامی را آغاز کرد و به کمک مردم به پیروزی رساند.

حجت الاسلام هدف انقلاب اسلامی را مبارزه با ظلم و طاغوت و مستکبران جهان دانست و تصریح کرد: انقلاب اسلامی از مظلومان و محرومان جهان و آزادیخواهان سراسر هستی حمایت و دفاع کرده است.

وی انقلاب اسلامی ایران را یک انقلاب بی نظیر در دنیا دانست و افزود: انقلاب اسلامی در هدف و انگیزه الهی و از نظر رهبری بی نظیر است که در هیچ جای دنیا نمی توانید مانند شخصیتی به مانند رهبر فرزانه انقلاب را یافت و ایشان با رهبرهای جهان قابل مقایسه نیست.

نماینده ولی فقیه در لرستان با بیان اینکه باید به این نهضت الهی، انقلاب اسلامی و رهبر فرزانه افتخار کنیم گفت: انقلاب اسلامی به ایران استقلال، عزت، عظمت و کرامت داد و تنها ملتی که در دنیا سرنوشت خود را تعیین می کند ملت ایران است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه امروز شعاع انقلاب اسلامی جهانی شده است، افزود: امروز ایران اسلامی به پیشرفتهای زیادی در علوم پزشکی، انرژی هسته ای، صنعت هوافضا، نظامی نایل آمده و همه دنیا به پیشرفت های ایران اسلامی اذعان دارند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان در ادامه سخنان خود به ضرورت حضور در راهپیمای 22 بهمن اشاره کرد و گفت: مردم ایران اسلامی حضور در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن را عبادت و تکلیف شرعی می دانند و با حضور گسترده، با شکوه و حماسی خود در این راهپیمایی سیلی محکمی به دشمنان و استکبار جهانی خواهند زد.

وی با بیان اینکه دشمان انقلاب اسلامی به دنبال دلسرد کردن مردم هستند، افزود: این انقلاب در تمام فراز و نشیب های خود طی 34 سال گذشته با رهبری آگاه و ملت با بصیرت سر بلند بیرون آمده است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه امروز راه صحیح و صراط مستقیم راه ولایت است و راه های دیگر انحرافی است، ادامه داد: راه نجات تبعیت از ولایت فقیه است و هر کسی از ولایت فاصله گرفت مردم او را ترد خواهند کرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: میزان و ملاک ملت، رهبری است هر کس گوش به فرمان رهبری نباشد از چشم مردم می افتد.