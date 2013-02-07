حراست از دستاوردهای انقلاب وظیفه ای همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن انقلاب روز پنجشنبه در روستای عبدل آباد از توابع بخش بشاریات آبیک با حضور مسئولان محلی و اهالی روستا برگزار شد.

حجت الاسلام علی اکبری در این مراسم گفت: انقلاب اسلامی بزرگترین نعمت الهی بود که نصیب ملت ایران شد و با تحقق استقلال، آزادی و حاکمیت جمهوری اسلامی باید قدردان این لطف خدا باشیم و با همه وجود از آن صیانت کنیم.

وی افزود: امروز انقلاب اسلامی از مرزهای کشور فراتر رفته و تحولات منطقه و بیداری اسلامی از دستاوردهای بین المللی این نهضت حسینی است که توانسته مردم دیگر مناطق جهان را نیز با واژه های عدالت و ظلم ستیزی آشنا کند.

حجت الاسلام اکبری تصریح کرد: انقلاب ما در شرایط کنونی الهام بخش نهضت های آزادی بخش شده و حکومت های ظالم و ستمگر را به وحشت انداخته است.

امام جمعه بشاریات یادآورشد: حفظ وحدت و دوری از هر گونه اختلاف بین مردم و مسئولان رمز پیروزی انقلاب اسلامی است که در شرایط کنونی نیز موجب موفقیت در امور می شود.

در این جلسه روستائیان برخی از مشکلات خود را با امام جمعه بشاریات در میان گذاشتند و خواستار رفع آن توسط مسئولان شدند.

بستر جهانی شدن انقلاب فراهم می شود

مراسم جشن انقلاب در روستای قزانچال آبیک نیز برگزار شد.

حجت الاسلام اکبری در جمع مردم روستای قزانچال هم گفت: زیرساختهای جهانی شدن انقلاب اسلامی در حال آماده شدن است.

وی افزود: نباید با بهانه های واهی اصل انقلاب را زیر سوال ببریم و به نظام آسیب بزنیم.

امام جمعه بشاریات از مسئولان منطقه خواست در ایام دهه فجر در ملاقات های حضوری با مشکلات مردم بیشتر آشنا شوند و ضمن حل آنها زمینه جلب رضایت عمومی را در این ایام خجسته فراهم کنند.

روستائیان قزانچای نامناسب بودن راه روستا، مشکلات تردد به شهر، تامین تاکسی های خطی برای تردد به مرکز شهر را از مهمترین خواسته های خود مطرح کردند.