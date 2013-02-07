حسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: میزان اعتبارات تخصیصی 14 درصد بود که قرار است به 28 درصد افزایش یابد.
وی اظهار داشت: اعتبارات عمرانی امسال شهر بار دو میلیارد ریال بوده که بخشی از رقم مذکور باید برای گردشگری تخصیص یابد.
این مسئول شهری یادآور شد: سال گذشته پیمانکار، ساختمان اداری و ایستگاه آتشنشانی شهرداری بار را احداث کرد که بخشی از اعتبارات مذکور باید برای دیون آن تخصیص یابد.
حسینی در خصوص مباحث توسعهای شهر بار، توضیح داد: با توجه به بافت جغرافیایی این شهر، زمین بسیار کم و البته مرغوب است و فعلا از ایجاد مجتمعهای مسکونی استقبال نشده است.
وی با اشاره به اینکه از تبدیل سیاسی روستا به شهر بار، بیش از سه سال نگذشته است، تصریح کرد: راه بهعنوان اصلیترین شاخص توسعه این منطقه است و در شرایط فعلی راهی کمعرض، پرپیچ و خم و با کیفیت ضعیف روکش، نقطه اتصال شهروندان و گردشگران به این نقطه شهری است که این مانع بزرگی برای ورود سرمایهگذاران و منابع مالی و در نتیجه رسیدن سرمایهگذاری و عدم بازگشت سرمایه است.
شهردار بار ادامه داد: زیرساختهای برق در منطقه هم ضعیف است؛ طوری که بارها با قطعی برق یا افت فشار مواجه هستیم و این به خودی خود در شرایط عصر حاضر، انگیزه سرمایهگذاری را کم میکند.
حسینی با اشاره به اقامت 48 ساعته معاون وقت امور عمرانی استانداری خراسان رضوی به همراه خانواده در تابستان امسال، گفت: ایشان با دیدن مناطر زیبا، جذابیت و شایستگیهای فراوان بارها افسوس خوردهاند که چرا تاکنون به این منطقه توجه لازم نشده است.
وی با بیان اینکه مردم منطقه که بخش قابل توجهی از سادات رضوی هستند، دارای سوابق مبارزاتی قبل از انقلاب و ایثارگری پس از انقلاب هستند، تاکید کرد: نیاز است برای بهرهمندی این مردم همیشه در صحنه و استفاده سایر شهروندان، هم شهرستانی و خارج از آن از مواهب طبیعی بار، اعتبارات لازم برای رفع مشکلات راه و برق بار تخصیص یابد تا راه ورود سرمایه گذاری به نگین سبز خراسان رضوی هموار شود.
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