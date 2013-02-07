مسئولان قدس با خانواده شهدای سال 57 دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمودی معاون عمرانی استاندار، ابراهیمی معاون مدیریت توسعه و منابع انسانی، حسن موسوی فرماندار شهرستان قدس، حسین گروسی نماینده مجلس شورای اسلامی، میراحمدی امام جمعه شهرستان قدس و جمعی از مسئولین شهرستانی به بازدید خانواده های شهید سیدحیدر نبوی و شهید یحی محمدخانی غیاثوند رفتند.

در این مراسم ضمن قرائت فاتحه برای بنیان گذار انقلاب اسلامی و همه شهدای انقلاب، با اهدای یادبودی به همسر شهید نبوی و مادر شهید محمدخانی یاد این دو بزرگوار را گرامی داشتند.

فرماندار قدس در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ارزش و منزلت خانواده شهدا بالاتر از آن است که بتوان بیان کرد، در حقیقت صاحبان اصلی نظام و کشور این بزگواران هستند.

حسن موسوی افزود: بازدید در ایام مبارک و بازدید دوره ای از خانواده شاهد، به منظور حفظ جایگاه والای مقام شهداست، لذا با توجه به ایام دهه فجر امروز از خانواده دو شهید گرانقدر سال 57 دیدار شد.