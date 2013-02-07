مسئولان قدس با خانواده شهدای سال 57 دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمودی معاون عمرانی استاندار، ابراهیمی معاون مدیریت توسعه و منابع انسانی، حسن موسوی فرماندار شهرستان قدس، حسین گروسی نماینده مجلس شورای اسلامی، میراحمدی امام جمعه شهرستان قدس و جمعی از مسئولین شهرستانی به بازدید خانواده های شهید سیدحیدر نبوی و شهید یحی محمدخانی غیاثوند رفتند.
در این مراسم ضمن قرائت فاتحه برای بنیان گذار انقلاب اسلامی و همه شهدای انقلاب، با اهدای یادبودی به همسر شهید نبوی و مادر شهید محمدخانی یاد این دو بزرگوار را گرامی داشتند.
فرماندار قدس در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ارزش و منزلت خانواده شهدا بالاتر از آن است که بتوان بیان کرد، در حقیقت صاحبان اصلی نظام و کشور این بزگواران هستند.
حسن موسوی افزود: بازدید در ایام مبارک و بازدید دوره ای از خانواده شاهد، به منظور حفظ جایگاه والای مقام شهداست، لذا با توجه به ایام دهه فجر امروز از خانواده دو شهید گرانقدر سال 57 دیدار شد.
موسوی در پایان خبر داد: همچنین همسر محمود احمدی نژاد رییس جمهور به اتفاق همسر نجار وزیر کشور از خانواده های شاهد شهرستان قدس بازدید کرده اند.
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