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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۵۳

حیدریان:

پروژه مهر ماندگار سد کبودوال 97 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

پروژه مهر ماندگار سد کبودوال 97 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب منطقه ای گلستان از پیشرفت 97 درصدی پروژه مهرماندگار سد کبودوال علی آبادکتول خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان ظهر پنجشنبه در بازدید از این سد افزود: هدف آبیاری اراضی کشاورزی به مساحت ده هزار هکتار، تامین آب صنعت شهرستان علی آباد کتول، کنترل سیلاب ، ایجاد تاسیسات تفریحی و گردشگری در حاشیه سد و ایجاد اشتغال از اهداف این طرح است.

وی این پروژه را از جمله پروژه های مهر ماندگار شرکت آب منطقه ای گلستان دانست و عنوان کرد: با آبگیری سد در سال جاری، پیش بینی می گردد بخشی از شبکه آبیاری و زهکشی طرح، بهره برداری شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان  همچنین در بازدید از سد و شبکه نرماب در شهرستان مینودشت با اشاره به شروع عملیات اجرایی آن در فروردین سال 90 و نیز شیوه تامین منابع مالی پروژه خاطر نشان کرد: تامین آب شرب صنعت و منطقه، کنترل و ذخیره سیلاب، تنظیم و رها سازی حقابه های پایاب، استفاده صحیح از منابع آب زیر زمینی و آبیاری حدود 20 هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان‌های مینودشت، گنبد و آزادشهر از اهداف این پروژه مهر ماندگار دانست.

مدیر عامل این شرکت ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در برنامه جامع تامین آب شرب به گرگان در دوره اضطراری و با ارایه گزارش هایی از روند  اجرای طرح گفت: این طرح در سه فاز کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت برنامه ریزی شد که فاز کوتاه مدت آن برای سه محور والش آباد، سیاه تلو و فاضل آباد در نظر گرفته شده که محور والش آباد و سیاه تلو در حال بهره برداری و فاضل آباد در حال اجراست.

حیدریان با اشاره  به اقدامات صورت گرفته در برنامه جامع تامین آب شرب به گرگان در دوره کوتاه مدت، عنوان کرد: از جمله اقدامات انجام شده می توان به حفر و تجهیز چاه های عمیق در سه میدان اصلی سیاه تلو، والش آباد، فاضل آباد و چاههای پراکنده در محدوده اطراف شهر، احداث 120 کیلومتر خطوط انتقال اصلی و جمع آوری و ایجاد مخازن ذخیره به حجم 45 هزار متر مکعب اشاره کرد.

کد مطلب 1811331

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