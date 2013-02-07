پروژه مهر ماندگار سد کبودوال 97 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان ظهر پنجشنبه در بازدید از این سد افزود: هدف آبیاری اراضی کشاورزی به مساحت ده هزار هکتار، تامین آب صنعت شهرستان علی آباد کتول، کنترل سیلاب ، ایجاد تاسیسات تفریحی و گردشگری در حاشیه سد و ایجاد اشتغال از اهداف این طرح است.

وی این پروژه را از جمله پروژه های مهر ماندگار شرکت آب منطقه ای گلستان دانست و عنوان کرد: با آبگیری سد در سال جاری، پیش بینی می گردد بخشی از شبکه آبیاری و زهکشی طرح، بهره برداری شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان همچنین در بازدید از سد و شبکه نرماب در شهرستان مینودشت با اشاره به شروع عملیات اجرایی آن در فروردین سال 90 و نیز شیوه تامین منابع مالی پروژه خاطر نشان کرد: تامین آب شرب صنعت و منطقه، کنترل و ذخیره سیلاب، تنظیم و رها سازی حقابه های پایاب، استفاده صحیح از منابع آب زیر زمینی و آبیاری حدود 20 هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان‌های مینودشت، گنبد و آزادشهر از اهداف این پروژه مهر ماندگار دانست.

مدیر عامل این شرکت ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در برنامه جامع تامین آب شرب به گرگان در دوره اضطراری و با ارایه گزارش هایی از روند اجرای طرح گفت: این طرح در سه فاز کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت برنامه ریزی شد که فاز کوتاه مدت آن برای سه محور والش آباد، سیاه تلو و فاضل آباد در نظر گرفته شده که محور والش آباد و سیاه تلو در حال بهره برداری و فاضل آباد در حال اجراست.

حیدریان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در برنامه جامع تامین آب شرب به گرگان در دوره کوتاه مدت، عنوان کرد: از جمله اقدامات انجام شده می توان به حفر و تجهیز چاه های عمیق در سه میدان اصلی سیاه تلو، والش آباد، فاضل آباد و چاههای پراکنده در محدوده اطراف شهر، احداث 120 کیلومتر خطوط انتقال اصلی و جمع آوری و ایجاد مخازن ذخیره به حجم 45 هزار متر مکعب اشاره کرد.