عملیات اجرایی ساخت کلانتری مهر در دامغان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس استان سمنان صبح پنج شنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی ساخت کلانتری مهر در شهرستان دامغان اظهار داشت: با موافقت وزارت راه و شهر سازی و تامین اعتبارات لازم پنج کلانتری جدید در شهرهای شاهرود، دامغان، سمنان، مهدیشهر و آرادان ایجاد خواهد شد.

سردار محمدرضا میرزایی یکی از اهداف ایجاد کلانتری های جدید در سطح استان سمنان را بالا بردن ضریب امنیت همراه با احساس آرامش در بین شهروندان بیان کرد.

وی از ایجاد یک پاسگاه جدید پلیس راه در یکی از نقاط شهرستان دامغان خبر داد و افزود: کار مکان یابی پاسگاه پلیس راه در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان دامغان شناسایی شد که کار عملیات اجرایی این پلیس راه سال آینده آغاز خواهد شد.

وی در خاتمه یادآور شد: جایگاه سازمانی پلیس دامغان با پیگیری های انجام شده ارتقا پیدا کرد.

به گزارش مهر، برای ساخت کلانتری جدید مهر دامغان زمینی به مساحت 500 مترمربع در محل سایت مسکن مهر این شهر پیش بینی شد که برای ساخت آن مبلغدو میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارت وزارت راه و شهرسازی تامین و ظرف مدت چهار ماه احداث می شود.

کلانتری جدید مهر دامغان دارای درجه شش است.