8 هزار مسکن مهر در آذربایجان غربی واگذار شد/افتتاح همزمان 9 طرح عمرانی

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد به همراه هئیت همراه ، استاندار آذربایجان غربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی کلید 732 واحد مسکن مهر در شهرستان میاندوآب و به طور همزمان هشت هزار و 91 واحد مسکن مهر در سطح استان را به صاحبان آنها واگذار کرد.

برای اجرای این واحدهای مسکونی مهر 333 میلیارد و 324 میلیون ریال تسهیلات بانکی به تعاونی های مسکن مهر و یک هزار و 289 میلیون ریال برای اجرای مساکن مهر خرده مالکی، گروهی و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت به همراه بافت فرسوده اعطا شده است.

بهره برداری همزمان 9 طرح عمرانی راه و شهرسازی در آذربایجان غربی

همچنین ظهر پنجشنبه همزمان با بهره برداری از 732 واحد مسکن مهر در میاندوآب 9 طرح عمرانی حوزه راه و شهرسازی به صورت همزمان آغاز شد.

این طرح ها شامل محوطه سازی کتابخانه عمومی خوی، موزه تاریخ طبیعی و ساختمان مدیریت بحران آذربایجان غربی، مجتمع های فرهنگی هنری شوط و پلدشت، مجتمع های اداری چایپاره و پلدشت، ساختمان اداره راه و شهرسازی خوی این طرح ها را شامل می شود.

برای اجرای این طرح ها 136 میلیارد و 563 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

علی نیکزاد صبح پنجشنبه همزمان با دهه فجر سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با استقبال وحید جلال زاده استاندار آذربایجان غربی وارد فرودگاه ارومیه شد، امروز 8 هزار و 91 واحد مسکن مهر و 9 پرو‍ژه عمرانی در حوزه راه و شهرسازی آذربایجان غربی با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری می رسد.