به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز یک نیشابور گفت: جشنواره قصه‌گویی و دکلمه‌خوانی به‌مناسبت بزرگ‌داشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در این مرکز برگزار شد.

معصومه احسانی‌پناه اظهارکرد: این جشنواره از سری برنامه‌های پیش‌بینی شده دهه فجر با حضور پر شور مهدهای کودک سطح شهرستان برگزار شد.

وی بیان داشت: آشنایی کودکان با آرمان‌های انقلاب، آموزش شیوه صحیح دکلمه‌خوانی، پرورش خلاقیت و حس اعتماد به نفس در میان نونهالان، تبیین جایگاه مربی قصه‌گو و نقش او در فرآیند تربیتی کودک و تلاش برای ارتقای کیفی و توانمند‌سازی مربیان قصه‌گو پایه‌ریزی شد.

دانش‌آموزان برتر المپیادهای علمی و کنکوری نیشابور تجلیل شدند

معاون مدیرکل و مدیر آموز ش و پرورش نیشابور گفت: دانش‌آموزان این شهرستان به بیش از 150 رتبه زیر هزار در کنکور سال گذشته و کسب رتبه‌های بی‌شمار کشوری و استانی در المپیادهای مختلف، جشنواره‌ها و مسابقات‌‌علمی دست پیدا کردند.

محمد‌یوسف سپهری‌راد در همایش تجلیل از افتخار‌آفرینان کنکور، المپیادها، ستاره‌های علمی و برگزیدگان جشنواره خوارزمی نیشابو، اظهارکرد: شما دانش‌آموزان سبب افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران هستید و همان‌طور که بسیجیان در هشت سال دفاع مقدس توانستد با موفقیت عبور کنند امروز شما دانش‌آموزان نیز با تکیه بر همان تفکر بسیجی می‌توانید در سربلندی نظام نقش موثری ایفا کنید.

وی بیان داشت: دانش‌آموزان با توکل بر خدا، پیوند علم و ایمان و برنامه‌ریزی صحیح می‌توانند در تمامی عرصه‌های زندگی و جامعه موفق باشند.

دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور دین خود را به انقلاب ادا کرده است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور گفت: این دانشگاه مولود انقلاب است و توانسته دین خود را به‌خوبی به انقلاب ادا کند.

هادی حسینی‌فدروی اظهارکرد: انقلاب اسلامی مردم ایران انقلابی فرهنگی بود و به برکت این انقلاب، دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان نهادی علمی و فرهنگی، تأسیس شد.

وی بیان داشت: این دانشگاه توانسته ‌است در اقصی نقاط میهن اسلامی به‌خوبی وظیفه خطیر علمی و فرهنگی خود را انجام بدهد و سطح علمی جامعه را بالا ببرد.

حسینی اضافه کرد: این مرکز هم‌اکنون دارای 74 رشته در مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی است و تاکنون 17 هزار و 460 دانشجو از این واحد دانشگاهی فارغ‌التحصیل شده‌اند.

مربی فرهنگی نیشابور در جشنواره ملی داستان‌های قرآنی آیات درخشید

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیشابور گفت: سمیه سلامی‌راد مربی فرهنگی این مرکز به‌عنوان مربی برتر نخستین جشنواره ملی داستان‌های قرآنی آیات شناخته شد.

معصومه احسانی‌پناه اظهارکرد: بیش از 600 داستان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این میان 275 اثر به مرحله داوری رسیدند و از شش داستان کوتاه برگزیده تجلیل شد.

وی بیان داشت: این جشنواره با هدف بهره‌گیری از معارف قرآن، آشنایی با عناصر داستانی قرآن کریم و نشان‌دادن جذابیت‌های این کتاب آسمانی برگزار شد.

نخستین واحد غیرحرارتی تولید هیدروکربن سبک در نیشابور افتتاح شد

نخستین واحد غیر حرارتی تولید هیدروکربن سبک در شهرک صنعتی خیام به‌مناسبت گرامی داشت دهه فجر انقلاب اسلامی افتتاح شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی در مراسم افتتاح این واحد، گفت: در سالی که مزین به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، افتتاح این واحد یکی از مصداق‌های اقتصاد مقاوتی است.

محمد‌حسن واحدی با اشاره به وجود مشکل استفاده از مواد سوختی گوگرددار در کلان شهرها به‌ویژه مشهد اظهار داشت: از مدت‌ها پیش تلاش شده که مواد سوختی بدون گوگرد به‌ استان خراسان به‌ویژه کلان‌شهر مشهد وارد شود.

پیوند بین امام و امت سبب پیروزی انقلاب بود

مسئول بسیج طلاب خراسان رضوی گفت: رهبری واحد، حضور مردم، ایدئولوژی نظام سبب پیوند بین امام، امت و پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد.

حجت‌الاسلام محمد‌رضا سرور در همایش طلاب و روحانیان بسیجی در هیئت صاحب‌الزمانی(عج) این شهرستان، اظهارکرد: افراد راه‌شناس، جریان‌شناس، دشمن‌شناس و زمان‌شناس بصیر هستند.

وی بصیرت را ثمره معنویت دانست و بیان داشت: معنویت سبب ایجاد اتحاد و همدلی در بین مردم و اقوام مختلف می‌شود که مصداق این وحدت، تاسوعا و عاشورای حسینی است.

60 روستای نیشابور در دولت‌‌های نهم و دهم گازرسانی شده است

معاون استاندار و فرماندار نیشابور گفت: 60 روستای نیشابور در دولت‌‌های نهم و دهم گازرسانی شده و این نشان‌دهنده خدمت‌رسانی به روستاها و توجه ویژه به مردم روستا‌ها است.

جلال هاشمی در مراسم افتتاح و بهره‌برداری طرح گازرسانی به روستای گرینه بخش زبرخان، اظهارکرد: روستای550 خانواری گرینه با 35 شهید و آزاده از جمله روستاهای نمونه شهرستان است.

وی با اشاره به اینکه شرایط بخش زبرخان و به‌ویژه روستای گرینه مناسب است، تصریح کرد: امید است که بتوانیم شرایط را در این منطقه بهتر کنیم و این مردم شهید‌پرور استحقاق توجهات را دارند.

فرماندار نیشابور بیان داشت: افتتاح 115 پروژه عمرانی، کشاورزی، خدماتی و رفاهی با اعتباری بالغ بر 742 میلیارد ریال یکی از اقدامات مهم دولت خدمتگزار است.