به گزارش خبرنگار مهر، علی شیرزادی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان اظهار داشت: در گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران 63 پروژه در قالب 314 کلاس درس با 36 هزار و 343 مترمربع زیر بنا افتتاح می شود.

وی افزود: این پروژه ها شامل پروژه های تخریب، بازسازی و مقاوم سازی است که اعتباری بالغ بر 84 میلیارد و 820 میلیون ریال برای اجرای آنها صرف شده است.

مدیر کل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس کردستان با بیان اینکه خیرین مدرسه ساز همیشه همراه نوسازی مدارس هستند، ادامه داد: از تعداد 63 پروژه تحویلی دهه فجر تعداد چهار پروژه با مشارکت خیرین مدرسه ساز احداث شده و همچنین از کل تعداد پروژه ها هشت پروژه احداثی و 51 پروژه مقاوم سازی به بهره برداری می رسد.

شیرزادی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه های سفر مقام معظم رهبری اشاره کرد و یادآور شد: 34 پروژه در 189 کلاس درس با 42 هزار و 376 مترمربع زیربنا و 193 میلیارد ریال اعتبار تاکنون انجام شده است.

وی بیان کرد: از تعداد 34 پروژه تاکنون 24 پروژه تحویل آموزش و پرورش استان و 10 پروژه در حال انجام است.

مدیر کل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس کردستان در ادامه سخنان خود به سفرهای هیئت دولت به استان کردستان اشاره کرد و گفت: در دور اول سفرهای استانی 10 پروژه در قالب 69 کلاس درس و با مساحت 27 هزار و 123 متر مربع زیر بنا مصوب شد.

شیرزادی افزود: از تعداد کل 10 پروژه تاکنون 9 پروژه به اتمام رسیده و یک پروژه در دست اجرا است و تاکنون اعتباری بالغ بر 90 میلیارد و 180 میلیون ریال صرف شده است.

وی اظهار داشت: همچنین در دور دوم سفرهای استانی دولت 73 پروژه در قالب هشت مصوبه به تصویب رسید که از این تعداد سه مصوبه به اتمام رسیده و بقیه در دست اجرا است.

مدیر کل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس کردستان ادامه داد: در دور سوم سفرهای هیئت دولت نیز 14 پروژه در قالب 9 مصوبه تعریف شد که تاکنون چهار مصوبه آن به اتمام رسیده و زیربنای کل مصوبات در مجموع 26 هزار و 639 مترمربع است.

200 مدرسه در کردستان مقاوم سازی شد

شیرزادی در ادامه سخنان خود از مقاوم سازی 200 مدرسه در استان کردستان خبرداد و بیان کرد: تا پیش از دولت نهم و دهم ردیف اعتبارات خاصی برای مقاوم سازی مدارس وجود نداشت اما طی چند سال گذشته اعتبارات ویژه ای به این بخش تخصیص داده شده است.

وی در پایان یادآور شد: در چهار سال گذشته بیش از یک سوم مدارس سطح استان کردستان مقاوم سازی شده اند که انتظار می رود با اختصاص اعتبارات جدید مقاوم سازی دیگر مدارس استان نیز در دستور کار قرار گیرد.