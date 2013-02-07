به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری در همایش ترویج فرهنگ غنی وقف که با همکاری حوزه های علمیه و سازمان اوقاف و امور خیریه در سالن همایش های مدرسه علمیه دارالشفاء برگزار شد، وقف را متعلق به تمامی تفکرات الهی دانست و در این رابطه افزود: وقف برطرف کننده نیازهای اجتماعی جامعه است.



وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه وقف احیاکننده بسیاری از مشاغل است، اظهار داشت: با احیاء فرهنگ غنی و سنت حسنه وقف، اشتغال زایی، توسعه صنعت و معدن و ... را شاهد خواهیم بود که این موضوع به این معنی است که احیاء وقف، سبب پویایی و رشد اقتصادی جامعه خواهد شد.



مدیر حوزه های علمیه با اشاره به تاثیرگزاری وقف در مدیریت حوزه های علمیه، افزود: در گذشته ای نه چندان دور، حوزه های علمیه با منافع حاصل از موقوفات حوزه های علمیه مدیریت می شدند و این امر بیانگر این موضوع است که وقف و احیاء آن، موجب ارتقاء و پویایی حوزه های علمیه نیز خواهد شد.



وی با اشاره به لزوم تبلیغ و ترویج فرهنگ غنی وقف در وعده‌های تبلیغی از سوی روحانیون و مبلغین حوزه‌های علمیه، عنوان کرد: باید دانشنامه وقف و اطلس جامعه موقوفات حوزه‌های علمیه تدوین شود، البته باید تدریس مبانی مرتبط با وقف را در حوزه‌های علمیه جدی تر گرفت.



وقف، اهرم موثر اعتقادی و فرهنگی در جامعه



آیت الله حسینی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود، فلسفه برگزاری این همایش را، زمینه سازی برای توسعه فرهنگ غنی وقف و نهادینه کردن این فرهنگ دینی در سطح حوزه های علیمه و جامعه دانست و در این رابطه افزود: آنچه که در قرآن کریم، سیره گفتاری و عملی معصومین علیهم السلام مشاهده می‌شود، ترویج فرهنگ غنی وقف است.



وی با بیان اینکه تاریخ اسلام، بیانگر اهمیت مقوله وقف است، افزود: وقف، سازگارترین مورد با فطرت آدمی است چراکه بشر از منظر فطری، خواستار جاودانگی است و هیچ چیز همانند سنت حسنه وقف، توانایی ماندگار کردن مال و نام را ندارد.



عضو جامعه مدرسین حوزه با اشاره به جایگاه فرهنگ غنی وقف در دین مبین اسلام، اعلام کرد: وقف مصداق بارز باقیات الصالحات، تعاون به نیکی و انفاق است به گونه ای که وقف، زمینه ساز برطرف ساختن نیازهای مادی و معنوی در جامعه است و این امر سبب ارزشمندی این سنت حسنه می شود.



وی در پایان با بیان اینکه وقف، ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی دارد، عنوان کرد: در دین مبین اسلام وقف، اهرم مباحث اعتقادی و فرهنگی بر شمرده است چراکه وقف می تواند با برطرف ساختن نیازهای اجتماعی مردم و برگزاری فعالیت های فرهنگی، نیازهای اجتماعی و فرهنگی مردم را تغذیه نماید.



تجلیل از روحانیون واقف و خیراندیشان حوزوی



در حاشیه همایش ترویج فرهنگ وقف که با همکاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه و سازمان اوقاف و امور خیریه و در سالن همایش های مدرسه علمیه دارالشفاء برگزار شد، از سه تن از روحانیون واقف و خیراندیش تجلیل به عمل آمد که متن تقدیرنامه آن به شرح ذیل است.



سلام و صلوات اولین و آخرین واقف هستی، حضرت حق تعالی بر بزرگ فرهنگ سازان وقف، این عطیه سترگ الهی، اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و درود بر پیروان آن پاکان که با بذل مال خویش چشمه جاودان و جوشان خیر را خریدند، اینک در همایش شکوهمند وقف که در آستانه سی و چهارمین سالگشت انقلاب اسلامی که نقطه عطفی در عرصه وقف بود، با اراده و اهتمام سازمان اوقاف و امور خیریه و مرکز مدیریت حوزه های علمیه برگزار گردیده است، افتخار داریم تا از مراتب خیر اندیشی شما به عنوان کی از روحانیون واقف که با تاسی علمی و عملی از اهل بیت علیهم السلام، نام مبارکشان را چون مالشان ماندنی و جاودان ساختند، تکریم و تقدیر نمائیم.



امید آنکه فراگیری فرهنگی غنی وقف را در سایه عنایات اهل بیت علیهم السلام بیش از پیش در جهان اسلام، شاهد باشیم.



سید هاشم حسینی بوشهری مدیر حوزه های علمیه علی محمدی سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه



در این همایش از حجت الاسلام سید احمد بهشتی به دلیل وقف یک باب منزل مسکونی در جهت ترویج معارف و فضائل اهل بیت علیهم السلام، حجت الاسلام محمدحسین زمانی به دلیل وقف یک باب منزل مسکونی در جهت رسیدگی به طلاب حوزه های علمیه و از حجت الاسلام محمدرضا جباران به دلیل وقف یک باب منزل مسکونی در جهت سکونت طلاب نخبه، تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

