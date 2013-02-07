شش پروژه عمرانی در علی آبادکتول کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور فرماندار علی آبادکتول ظهر پنجشنبه در مراسم اجرایی شدن این طرح ها افزود: برای این پروژه ها هفت میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به طرح های دهه فجر شهرستان افزود: از مجموع طرح های اقتصادی، 44 پروژه عمرانی با اعتبار 862 میلیارد ریال است و 39 پروژه دیگر طرح تولیدی اشتغالزا با اعتباری بالغ بر 51 میلیارد ریال است.

فرماندار شهرستان علی آباد کتول گفت: در دهه فجر امسال تعداد 83 پروژه اقتصادی و عمرانی در سطح شهرستان با اعتباری بالغ بر 913 میلیارد ریال، داشتیم که با وجود مشکلات اقتصادی، پروژه های قابل بهره برداری شهرستان نسبت به سال های گذشته افزایش یافته و این نشانه ساعی بودن سیستم اداری ما برای کسب موفقیت در علی آباد کتول است.

کی پور گفت: برنامه توسعه شهرستان با همکاری دستگاه ها در فرمانداری تهیه و لیست اولویت های شهرستان با همکاری صنعت، معدن و تجارت در آماده شده است.