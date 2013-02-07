خودروی عبوری به جای بالگرد نیکزاد را به مراسم کلنگزنی رساند

به گزارش خبرنگار مهر، در پی سفر یک روزه وزیر راه و شهرسازی به آذربایجان غربی برای کلنگزنی و بهره برداری از طرح های حوزه راه و شهرسازی، نیکزاد پیش از ظهر پنجشنبه با بالگرد اقدام به حضور در منطقه مرزی پیرانشهر برای کلنگزنی پایانه صادراتی عمومی و بیمارستان 64 تختخوابی این منطقه کرد.

در این خصوص به دلیل بارش برف و کولاک پس از آغاز عملیات پایانه صادراتی عمومی تمرچین پیرانشهر بالگرد حامل وزیر راه و شهرسازی و همراهان وی از ادامه نیمه راه در پی کاهش دید خلبان مجبور به فرود اضطراری در یکی از محورهای این منطقه شد.

در پی این ماجرا نیکزاد به همراه استاندار آذربایجان غربی از خودروی 206 عبوری در جاده تمرچین – پیرانشهر بعد از معرفی خودشان از راننده این خودور در خواست کردند آنها را به محل کلنگ زنی بیمارستان 64 تختخوابی پیرانشهر برساند.

نیکزاد به همراه استاندار آذربایجان غربی مسیر 45 کیلومتری تا مراسم کلنگ زنی بیمارستان را با وجود حضور خودروهای دولتی که برای انتقال آنها به مراسم به محل مورد اعزام شده بودند ترجیح داد با همان خودروی عبوری به مراسم بیاید.

ایستگاه راه آهن مهاباد به مرحله برش روبان افتتاح نرسید



ایستگاه راه آهن مهاباد با وجود تلاشهای انجام گرفته برای بهره برداری از این پروژه در اواخر شهریور ماه سالجاری، به دلیل کندی اجرای کار به مرحله برش روبان افتتاح نرسید و مقرر بود با تکمیل ساختمان، این ایستگاه اواخر مهر ماه بطور رسمی به بهره برداری برسد.

ولی ماجرای افتتاح ایستگاه مهاباد به اینجا ختم نشده و وعده اواخر مهر به دهه فجر موکول و مقرر بود امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گیرد که صبح امروز بعد از ورود وزیر به ارومیه به دلایل نامعلوم اعلام شد که این طرح به بهره برداری نمی رسد.

تا لحظه مخابره این گزارش متاسفانه با وجود پیگیریهای مکرر خبرنگر مهر مبنی بر دلیل عدم افتتاح این طرح هیچیک از مسئولان ذیربط در این خصوص حاضر به پاسخگویی نشدند، اما حرف و حدیثهایی مبنی بر افتتاح این طرح توسط رئیس جمهور و یا گلایه نیکزاد از تاخیر اتمام طرح و همچنین عدم اتمام کامل راه آهن ارومیه وجود دارد.

طرح راه آهن مراغه – ارومیه به طول 184 کیلومتر با هدف اتصال مرکز آذربایجان غربی به شبکه سراسری راه آهن کشور، آغاز شده و مرحله نخست طرح راه آهن مراغه - ارومیه، حد فاصل مراغه تا میاندوآب به طول 48 کیلومتر، سال 89 با حضور رئیس جمهور به 2 سال تاخیر به بهره برداری رسید.