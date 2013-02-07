تولید دو فیلم بلند در حوزه هنری کردستان/هنر متعهد و دینی حمایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امین مرای ظهر امروز در نشست خبری که با حضور خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: برای اولین بار در سال 91 حوزه هنری استان کردستان زمینه را برای تولید دو فیلم بلند داستانی به همت خود هنرمندان بومی فراهم کرده است.

وی با اشاره به اینکه پیش تولید این دو فیلم بلند داستانی به تهیه کنندگی حوزه هنری استان کردستان به اتمام رسیده است، عنوان کرد: حوزه هنری استان در سال جاری در کنار سایر فعالیت های خود با هدف حمایت از تولید فیلم های کوتاه و بلند اقدامات و برنامه های خوبی را در دستور کار قرار داده است.

رئیس حوزه هنری استان کردستان یادآور شد: در کنار حمایت از تولید آثار سینمایی در سایر بخشها از جمله شعر، داستان، هنرهای تجسمی، نمایش و موسیقی اقدامات و برنامه های خوبی طی سال جاری در حوزه هنری استان کردستان صورت گرفته است و بر اساس تقویم طراحی شده تا پایان سال جاری نیز برنامه های متعددی دیگری نیز اجرایی می شود.

وی افتتاح مجتمع سینمایی بهمن سنندج را یکی از مهمترین اتفاقات فرهنگی در استان کردستان طی سال جاری عنوان کرد و گفت: این پردیس سینمایی پس از پنج سال و چهار ماه و 9 روز بالاخره در مهر ماه سال جاری بار دیگر بازگشایی شد و یکی از بهترین مراکز فرهنگی و هنری نه تنها در کردستان که حتی در سطح کشور به شمار می رود.

مرادی میزان اعتبار هزینه شده برای بازسازی پردیس سینمایی بهمن سنندج را نزدیک به 4.5 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در مجموع سه میلیارد و 200 میلیارد تومان از این اعتبار به همت استاندار کردستان از محل اعتبارات استانی و بیش از یک میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات موسسه سینما شهر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تامین و هزینه شد.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به دیگر فعالیت های صورت گرفته از سوی حوزه هنری استان کردستان بیان کرد: حمایت از هنر متعهد و دینی شعار اصلی حوزه هنری است و در این راستا نیز حرکت در مسیر رهنمودهای مقام معظم رهبری برای تولید آثار فارخ فرهنگی و هنری در دستور کار قرار گرفته و حوزه هنری استان کردستان نیز با برنامه ریزی و سیاست گذاری درست در این مسیر از مشارکت و حضور تمامی فعالان فرهنگی و هنری استفاده می کند.