نمایندگی بانک خون بند ناف رویان در کردستان عراق آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مجردی ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان در سنندج اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته و ایجاد هماهنگی های لازم نمایندگی بانک خون بند ناف رویان برای اولین بار در کردستان عراق و در شهر اربیل فعالیت خود را آغاز کرد.

وی افزود: جهاد دانشگاهی استان کردستان از سال گذشته با هماهنگی با مرکز به دنبال ایجاد این نمایندگی بود که خوشبختانه از چند روز قبل نمایندگی بانک خون بند ناف رویان در یکی از بیمارستان های شهر اربیل در شمال عراق مستقر شده و انتظار می رود که بتوانیم این کار را نیز در شهر سلیمانیه اجرایی کنیم.

رئیس جهاد دانشگاهی استان کردستان ادامه داد: جهاد دانشگاهی کردستان برای اولین بار در سال 85 فعالیت خود را آغاز کرد و در طول چند سال اخیر نیز علیرغم نبود کمک های لازم استانی، اقدامات و فعالیت های بسیار خوبی از سوی جهاد دانشگاهی در استان کردستان اجرایی و عملیاتی شده است.

وی در پایان با بیان اینکه جهاد دانشگاهی استان کردستان در بخش های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و درمانی اقدامات خوبی را اجرایی کرده و هم اکنون در دست اقدام دارد، گفت: برگزاری همایش های ملی و استانی به ویژه با رویکرد مسائل و معضلات اجتماعی و توجه به حوزه فرهنگی با برگزاری برنامه ها و مراسم های مختلف از جمله اقدامات جهاد دانشگاهی استان کردستان است.