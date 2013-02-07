به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال صبای قم در رقابت‌‌های فوتبال باشگاه‌های کشور در رده سنی نوجوانان در دیداری حساس مقابل فولاد خوزستان به میدان می‌رود.



تیم فوتبال صبای قم در حالی در این دیدار داخل خانه برابر میهمان خود تیم فولاد خوزستان به میدان می‌رود که از بازی‌های قبل خود، 15 امتیاز در کارنامه دارد که این امتیازها حاصل چهار پیروزی، سه تساوی و چهار شکست مقابل حریفان تا پایان هفته یازدهم مسابقات است.



در این گروه تیم‌های فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، صبای قم، استقلال اهواز، شهرداری اندیمشک، صنعت نفت آبادان، نفت و گاز گچساران و شهرداری اندیمشک حضور دارند و سرانجام از بین آنها دو تیم جواز حضور در مرحله نهایی را کسب می‌کند.



مشخص شدن حریفان تیم ورزش و جوانان قم در فوتسال کارکنان دولت



حریفان تیم فوتسال اداره کل ورزش و جوانان استان قم در مسابقات فوتسال کارکنان دولت به مناسبت دهه مبارک فجر مشخص شدند.



آیین قرعه کشی تیم‌های شرکت کننده در دوره جدید جام فجر رقابت‌های فوتسال المپیاد ورزشی کارکنان دولت امروز در معاونت توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان با حضور نمایندگان تیم‌های ارگان‌های مختلف برگزار شد.



مراسم قرعه کشی با حضور نمایندگان 18 تیم برگزار شد و تیم‌های در دو گروه پنج تیمی و دو گروه چهار تیمی قرار گرفتند که بر اساس آن تیم اداره کل ورزش و جوانان در گروه اول با تیم‌های آموزش و پرورش، راه و شهرسازی و شرکت توزیع نیروی برق همگروه شد.



تیم فوتسال اداره کل ورزش و جوانان با ترکیب سیدمهدی غیاثی، اصغر دارابی، ناصر رضائیان، افشین میرصالحی، علیرضا طاهریان، حمید نریمان، رضا فلاح، روح‌الله رمضانی، سیدمهدی سیدی، محمد حاج‌ملاعسگری و مرتضی روحیان به مصاف حریفان می‌رود.



جدال صبا و دبیری تبریز در هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال



دیدار صبای قم و دبیری تبریز از ساعت 16 بیست و ششمین روز بهمن ماه در مصافی حساس از دور برگشت لیگ برتر در تبریز برگزار می شود.



تیم فوتسال صبای قم در حال حاضر با کسب 15 پیروزی، دو تساوی و دو باخت 47 امتیاز اندوخته و در مکان نخست جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور ایستاده است و در دیدار هفته بیست و یکم به امید کسب پانزدهمین برد این فصل خود برابر تیم فوتسال میثاق تهران و شاگردان محمود خوراکچی صف آرایی می کند.



صبای قم و دبیری تبریز در حالی دیدار برگشت خود را در روزهای پایانی بهمن ماه در تبریز برگزار می‌کنند که در دیدار رفت دو تیم در قم که پیش از جام جهانی فوتسال در مهر ماه برگزار شد، صبای قم با نتیجه هفت بر یک این تیم را شکست داد.

