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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۲۷

بازسازی قطعه سوم خط محرم/

240 لیتر در ثانیه به ظرفیت آبی "بندرلنگه" اضافه شد

240 لیتر در ثانیه به ظرفیت آبی "بندرلنگه" اضافه شد

بندرلنگه - خبرگزاری مهر: همزمان با دهه مبارک فجر پروژه بازسازی قطعه سوم خط انتقال آب محرم شهرستان بندرلنگه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی مدیرعامل آبفا هرمزگان ظهر پنجشنبه در مراسم بهره برداری از قطعه سوم خط محرم گفت: در حال حاضر منابع آبی این شهرستان شامل؛ آبشیرین کن با ظرفیت ده هزار مترمکعب در شبانه روز و خط محرم با ظرفیت 140 لیتر در ثانیه است که با بهره برداری از این پروژه ، به میزان 240 لیتر در ثانیه به ظرفیت منابع  آبی این شهرستان اضافه شده و هدر رفت آب نیز  14 درصد کاهش می یابد.

خادمی اظهارداشت: بازسازی خط محرم با خط انتقالی به طول 20 کیلومتر و اعتباری معادل 80 هزار میلیارد ریال اجرا شده است. همچنین بیش از 70 روستا، شهرهای بندرلنگه، کنگ و چارک به طور مستقیم و غیر مستقیم از این خط بهره مند می شوند.

وی افزود: با اضافه شدن روستاهای جدید حدود 50 لیتر در ثانیه کمبود آب خواهیم داشت.

وی از اجرای 70 پروژه آب و فاضلاب با اعتباری بیش از یک هزار 150 میلیارد ریال در استان خبر داد و گفت: پیش بینی می شود 25 پروژه آن تا هفته دولت سال آینده تکمیل و به بهره بردای برسد.

شهرستان بندرلنگه در مجموع 14 هزار و 600 مشترک در بخش آب دارد.

کد مطلب 1811362

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