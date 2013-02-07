دانشگاه هنر فرصت بزرگی برای فارس است

به گزارش خبرنگار مهر،دکتر علی رضا عسکری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه فارس خاستگاه فرهنگ و مکاتب هنری است راه اندازی دانشگاه هنر در این استان باعث خواهد شد تا بسیاری از هنرهای این استان بازشناسی شوند و بدین وسیله این گونه هنرها از کارگاههای تجربی به دانشگاه وارد شوند.

وی ادامه داد: راه اندازی دانشگاه هنر باعث می شودتا موضوعات هنری به شکل مناسب مدیریت شوند و بدین وسیله زمینه لازم برای خدمت به فرهنگ و نیز اشتغال زایی گسترده در استان فراهم شود.

رئیس دانشگاه هنر شیراز تاکید کرد: رویکرد اصلی دانشگاه هنر این است که هنرهای بومی فارس به صورت آکادمیک شوند که تاکنون 150 زمینه هنری در بیش از 80 کارگاه تجربی استان در این زمینه شناسایی شده اند.

تلاش برای آغاز ساختمان سازی تا پایان سال

عسکری سپس بیان کرد: در سال 1388 با تصویب هیئت دولت تصمیمات لازم برای راه اندازی دانشگاه هنر شیراز گرفته شده که تاکنون وزارت علوم وتحقیقات تعهدات خود در این زمینه را عملیاتی کرده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون کارگاههاو ساختارآموزشی دانشگاه هنر شیراز راه اندازی شده است به گونه ای که در مهر ماه سال آینده این دانشگاه در رشته های فرش، باستان شناسی، موزه داری 120 دانشجو را با استفاده از توان علمی 15 استاد برجسته هنر در مقطع کارشناسی می پذیرد.

رئیس دانشگاه هنر شیراز یادآورشد: هم اکنون دو ساختمان اجاره ای در شهر شیرازبه دانشگاه هنر داده شده که براساس برنامه ریزیهای انجام شده قرار است استانداری فارس زمینی در مناطق شمالی شهر شیراز را برای ایجاد ساختمان های اصلی دانشگاه هنر درنظر بگیرد.

عسکری ابراز داشت: با تعاملات انجام شده توسط استانداری هم اکنون اداره راه و شهرسازی فارس زمینی به متراژ150هکتار را برای ایجاد ساختمان های دانشگاه هنر شیرازدر شهرک آرین درنظر گرفته است اما به دلیل پاره ای از مشکلات هنوز عملیات اجرایی آغاز نشده است.

وی افزود: تلاش برای آغاز ساختمان سازی دانشگاه شیراز تا پایان سال جاری ادامه دارد زیرا که در صورت عملیاتی نشدن این موضوع ممکن است دو میلیارد اعتبارت تخصیص یافته توسط وزارت علوم تحقیقات و فن آوری به این موضوع برگشت داده شود.

رئیس دانشگاه هنر شیراز تصریح کرد: این دانشگاه به واقع چهارمین دانشگاه هنر کشور است که از 15 دانشکده تشکیل شده و طی 10 سال این مکان بیش از 13 هزار دانشجو ، 250 هیئت علمی و 800 پرسنل خواهد داشت.