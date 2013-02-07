افتتاح بازار روز فجر مارلیک/ ایجاد 250 فرصت شغلی

به گزارش خبرنگار مهر،‌ همزمان با ایام الله دهه فجر و سالگرد پروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، بازار روز فجر مارلیک ملارد با حضور آذری فر مدیرکل اداری ومالی استانداری تهران، امام جمعه و فرماندار این شهرستان، همچنین ‌فرمانده انتظامی، شهردار و اعضای شورای شهر ملارد، افتتاح شد.

در حاشیه این مراسم نور محمد فردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور و شرکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در احداث پروژه های بزرگ عمرانی، نقش بسیار موثری در ارتقای شاخص های رفاهی دارد و فرمانداری ملارد نیز با ایجاد زیرساختها و امکانات مورد نیاز، آمادگی همکاری و تعامل با بخش خصوصی را دارد.

آمادگی فرمانداری ملارد برای حمایت و مشارکت با بخش خصوصی

این مسئول ضمن دعوت از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای شرکت و حضور فعال در طرح های عمرانی شهرستان،‌ افزود: امید می رود با برنامه ریزیهای مناسب و ایجاد تعامل مثبت، در آینده ای نزدیک شاهد احداث پروژه های مشارکتی بیشتری با بخش خصوصی در سطح شهرستان باشیم.

وی گفت: در این زمینه تمام دستگاه های اجرایی و خدماتی شهرستان ملارد، آمادگی کامل جهت هرگونه سرمایه گذاری و انجام طرحهای عمرانی و آبادانی با مشارکت بخش خصوصی را دارد.

ایجاد 250 فرصت شغلی برای شهروندان

فرماندار شهرستان ملارد در تشریح مشخصات پروژه مورد افتتاح، بیان کرد: پروژه بازار روز فجر مارلیک با دو هزار و 600 متر مربع مساحت، دارای 50 غرفه عرضه محصولات است.

این مسئول یادآور شد: این پروژه با مشارکت مطلوب بخش خصوصی و اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال احداث شده است و از دیگر مشخصات این طرح می توان به ایجاد بیش از 250 فرصت شغلی برای شهروندان اشاره کرد.