محمدرضا کشوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در روزهای اخیر سخت مشغول فراهم کردن امکانات و شرایط مناسب به منظور میزبانی مطلوب از بازی پلی آف لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا هستیم.



وی ادامه داد: سعی کرده ایم از هر نظر خواسته های ناظران و بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا را برآورده کرده و تمام امکانات خود را برای هر چه بهتر برگزار شدن این بازی به کار بگیریم، بازی حساس است و ما تلاش می کنیم که در این بازی سربلند باشیم.



سرپرست باشگاه صبای قم ابراز داشت: تیم صبای قم قابلیت های بسیار خوبی برای موفقیت در پیروزی و عبور از سد الشباب امارات دارد، مهمتر از هر موضوع دیگری روحیه و انگیزه بالای بازیکنان ما است که خبر از موفقیت تیم در این بازی می دهد.



وی یاد آور شد: کادر فنی ما با دقت تیم حریف را آنالیز کرده اند، شناخت خوبی از تیم الشباب امارات کسب شده و تمریناتی که تیم صبا در روزهای اخیر انجام می دهد ویژه این بازی است و مطمئنم که صبا در روز شنبه بهترین نمایش خود را ارائه می کند.



کشوری فرد با بیان اینکه صبا برای این بازی هیچ بازیکن مصدوم ندارد و تمام مهره های این تیم در سلامتی کامل به سر می برند، اظهار داشت: وضعیت تیم فوتبال صبای قم خوب است و از لحاظ کسب نتایج در بازی‌های اخیر لیگ برتر نیز نتایج مثبتی گرفته ایم و آماده شکست الشباب هستیم.



وی ادامه داد: به لطف خدا در حال حاضر در آمادگی کامل بسیار می‌بریم و امیدواریم بتوانیم بازی بسیار خوبی در برابر تیم فوتبال الشباب امارات انجام دهیم و در نهایت با برد این بازی را پشت سر بگذاریم و به مرحله بعدی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا برویم.



سرپرست باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم، تصریح کرد: بازی بسیار سختی در پیش داریم زیرا تیم الشباب امارات با توجه به کادر فنی و بازیکنان مطرحی که دارد، سعی می‌کند در بازی با ما با یک بازی انتحاری نتیجه این بازی را از آن خود کند.



تیم های فوتبال صبای قم نماینده ایران و الشباب نماینده کشور امارات در دیدار پلی آف رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا از ساعت 17 روز شنبه بیست و یکم بهمن ماه به قضاوت داورانی از کشور سنگاپور در ورزشگاه یادگار امام قم به مصاف یکدیگر می روند.