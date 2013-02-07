  1. عناوین کل
۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۲۶

کشوری فرد در گفتگو با مهر:

الشباب را با حوصله و دقت شکست می‌دهیم

الشباب را با حوصله و دقت شکست می‌دهیم

قم - خبرگزاری مهر: سرپرست باشگاه صبای قم گفت‌‌: وضعیت تیم فوتبال صبای قم مطلوب است و با دقت، حوصله و هوشیاری مقابل تیم الشباب امارات پیروز می شویم.

محمدرضا کشوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در روزهای اخیر سخت مشغول فراهم کردن امکانات و شرایط مناسب به منظور میزبانی مطلوب از بازی پلی آف لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا هستیم.

وی ادامه داد: سعی کرده ایم از هر نظر خواسته های ناظران و بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا را برآورده کرده و تمام امکانات خود را برای هر چه بهتر برگزار شدن این بازی به کار بگیریم، بازی حساس است و ما تلاش می کنیم که در این بازی سربلند باشیم.

سرپرست باشگاه صبای قم ابراز داشت: تیم صبای قم قابلیت های بسیار خوبی برای موفقیت در پیروزی و عبور از سد الشباب امارات دارد، مهمتر از هر موضوع دیگری روحیه و انگیزه بالای بازیکنان ما است که خبر از موفقیت تیم در این بازی می دهد.

وی یاد آور شد: کادر فنی ما با دقت تیم حریف را آنالیز کرده اند، شناخت خوبی از تیم الشباب امارات کسب شده و تمریناتی که تیم صبا در روزهای اخیر انجام می دهد ویژه این بازی است و مطمئنم که صبا در روز شنبه بهترین نمایش خود را ارائه می کند.

کشوری فرد با بیان اینکه صبا برای این بازی هیچ بازیکن مصدوم ندارد و تمام مهره های این تیم در سلامتی کامل به سر می برند، اظهار داشت: وضعیت تیم فوتبال صبای قم خوب است و از لحاظ کسب نتایج در بازی‌های اخیر لیگ برتر نیز نتایج مثبتی گرفته ایم و آماده شکست الشباب هستیم.

وی ادامه داد: به لطف خدا در حال حاضر در آمادگی کامل بسیار می‌بریم و امیدواریم بتوانیم بازی بسیار خوبی در برابر تیم فوتبال الشباب امارات انجام دهیم و در نهایت با برد این بازی را پشت سر بگذاریم و به مرحله بعدی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا برویم.

سرپرست باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم، تصریح کرد: بازی بسیار سختی در پیش داریم زیرا تیم الشباب امارات با توجه به کادر فنی و بازیکنان مطرحی که دارد، سعی می‌کند در بازی با ما با یک بازی انتحاری نتیجه این بازی را از آن خود کند.

تیم های فوتبال صبای قم نماینده ایران و الشباب نماینده کشور امارات در دیدار پلی آف رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا از ساعت 17 روز شنبه بیست و یکم بهمن ماه به قضاوت داورانی از کشور سنگاپور در ورزشگاه یادگار امام قم به مصاف یکدیگر می روند.

کد مطلب 1811367

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید