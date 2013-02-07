37 واحد کسبی مزاحم در شهر اراک پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ویسمه ای افزود:با همکاری شهرداری در اجرای تبصره ذیل بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها از ابتدای آبان ماه سال جاری تا کنون اقدام به پلمپ 37 واحد کسبی متخلف کرده است.



وی ااضفه کرد: شهروندان اراکی با تماسهای مکرربا مرکز فوریتهای پلیسی110 و مراجعات حضوری، از وضعیت معابر پیاده رو در خیابانهای جلال آل احمد ، داوران، شهید غفاری و سید الشهدا اظهار گلایه داشته و خواستار رسیدگی بوده اند.



در ادامه بیان داشت: با انعقاد قرارداد همکاری فی مابین نیروی انتظامی شهرستان اراک و شهرداری اراک این موضوع بصورت جدی در دستور کار قرار گرفت و به کلیه واحد های صنفی مزاحم و متخلف ،علی الخصوص نمایشگاههای اتومبیل، صافکاری نقاشی ها ، سازندگان درب و پنجره و .... در سطح شهر که با قرار دادن خودرو و آلات کار خود در معابر پیاده رو ،مزاحمت در تردد شهروندان داشتند تذکرات مکرر کتبی و قانونی ابلاغ شد.

وی در ادامه افزود: در اجرای تبصره ذیل بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها 37 باب از واحدهایی که به اخطار کتبی ابلاغی توجه نکرده و اصرار بر ایجاد سد معبر داشته اند پس از سیر مراحل قانونی پلمپ شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک در پایان از کلیه کسبه در سطح شهر اراک خواست به حقوق حقه شهروندان پایبند بوده و از معابر پیاده رو برای انجام امور کسبی خود استفاده نکنند.