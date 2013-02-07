کشف 45 کیلوگرم تریاک از یک دستگاه خودرو در گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ موسی مومنی با اشاره به کشف این محموله گفت: گزارشی از طریق منابع خبری در اختیار مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر استان قرار گرفت که آنها را از حمل و جابجایی یک محموله موادمخدر توسط یکی از قاچاقچیان با خبر ساخت.

وی افزود: در پی کسب این خبر بلافاصله تیمی ویژه از مأموران به بررسی موضوع پرداخته و با کنترل محورهای ورودی به استان موفق به شناسایی خودرو در گرگان شدند.

فراخوان تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک پلیس + 10 در گلستان تمدید شد

معاون فناوری و اطلاعات فرماندهی انتظامی استان گلستان طی مصاحبه با پایگاه خبری پلیس از تمدید فراخوان تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک پلیس + 10 خبر داد.



سرهنگ امرالله مقیمی با اعلام این خبر گفت: مهلت ثبت نام جهت تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک پلیس+ 10 تا مورخه 25 /11 / 91 تمدید شد.



وی افزود: آن دسته از متقضایان واجد شرایط که قصد تأسیس این دفاتر خدماتی را در شهرهای گرگان و گمیشان دارند می توانند تا مدت زمان تعیین شده نسبت به ثبت نام اقدام کنند.