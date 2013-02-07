کارخانه تولید ماده رفع آلودگی عوامل شیمیایی و میکروبی در ندسا راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور دریادار تنگسیری جانشین نیروی دریایی سپاه کارخانه تولید ماده رفع آلودگی عوامل شیمیایی و میکروبی در منطقه یکم ندسا افتتاح شد.

دریادار ترابی در مراسم افتتاحیه این کارخانه بزرگ گفت: ما با بکارگیری تجارب و دانش روز توانستیم در استانه دهه مبارک فجر کارخانه بزرگ تولید ماده رفع آلودگی شیمیایی و میکروبی را طراحی و اجرا کنیم.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در ادامه سخنان خود گفت: این کارخانه قادر است 18 مورد ماده رفع آلودگی شناخته شده پرکار در کشورهای مختلف دنیا را با ظرفیت بالا تولید نماید بطوری که رفع آلودگی و خنثی سازی را پوشش می دهد.

وی افزود: این کارخانه تماما توسط کارشناسان و متخصصین ایرانی در گردان جنگ نوین منطقه یکم دریایی سپاه طراحی و اجرا شده و موجب خودکفایی 100 درصد ما در ارسه محلول های رفع آلودگی در کل نیروی دریایی سپاه شده است.