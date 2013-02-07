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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۳۲

در بندرعباس/

کارخانه تولید ماده رفع آلودگی عوامل شیمیایی و میکروبی در ندسا راه اندازی شد

کارخانه تولید ماده رفع آلودگی عوامل شیمیایی و میکروبی در ندسا راه اندازی شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: همزمان با سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نیروی دریایی سپاه گام بلندی را در ارسه دانش روز برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور دریادار تنگسیری جانشین نیروی دریایی سپاه کارخانه تولید ماده رفع آلودگی عوامل شیمیایی و میکروبی در منطقه یکم ندسا افتتاح شد.

دریادار ترابی در مراسم افتتاحیه این کارخانه بزرگ گفت: ما با بکارگیری تجارب و دانش روز توانستیم در استانه دهه مبارک فجر کارخانه بزرگ تولید ماده رفع آلودگی شیمیایی و میکروبی را طراحی و اجرا کنیم.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در ادامه سخنان خود گفت: این کارخانه قادر است 18 مورد ماده رفع آلودگی شناخته شده پرکار در کشورهای مختلف دنیا را با ظرفیت بالا تولید نماید بطوری که رفع آلودگی و خنثی سازی را پوشش می دهد.

وی افزود: این کارخانه تماما توسط کارشناسان و متخصصین ایرانی در گردان جنگ نوین منطقه یکم دریایی سپاه طراحی و اجرا شده و موجب خودکفایی 100 درصد ما در ارسه محلول های رفع آلودگی در کل نیروی دریایی سپاه شده است.

کد مطلب 1811373

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