توسعه اقتصادی و عمرانی بر اساس اصول اسلامی انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری قبل از ظهر پنج شنبه در آیین بهره برداری از مجتمع تجاری رفاهی لاله پارک اظهار داشت: تا قبل از انقلاب هیچ فعالیت عمرانی مهمی در داخل کشور صورت نگرفته بود اما به لطف این واقعه عظیم هم اکنون شاهد تحولات عمرانی مهمی در شهر ها و حتی روستاهای کشور هستیم.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی افراد در این خصوص خدمات انقلاب را نادیده می گیرند که اگر با دیده انصاف بنگرند خواهند دید که پیشرفت های عمرانی در این دو برهه از زمان با هم قابل مقایسه نیست.

آیت الله شبستری با اشاره به اینکه در دین اسلام تاکیدات زیادی به تقویت اقتصادی کشور شده است، افزود: با توجه به اینکه کشور ایران از جمله کشورهای اسلامی جهان است باید طبق روایات دینی به فکر ساختارهای اقتصادی کشور و همچنین رفاه مردم بود.

وی افزود: باید شیوه های مدیریت اقتصادی بر طبق روایات و احادیث توسط مسئولان و مدیران کشوری به کار گرفته شود.

نماینده ولی فقیه در استان اظهار داشت: البته باید توجه داشت که تمام این توسعه های اقتصادی و عمرانی باید بر اساس اصول اسلامی باشد.