مردم صاحبان اصلی انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امانی پیش از ظهر پنجشنبه در گردهمایی انجمن اولیا و مربیان مدارس شهر کلاته رودبار دامغان اظهار داشت: ایمان به خدا و وحدت و یکپارچگی عامل موفقیت و پیروزی ملت ایران بوده است.

وی اضافه کرد: با وحدت و همدلی ملت بود که توانستیم به دست آوردهای خوبی در کشور و جهان دست پیدا کنیم.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان خاطر نشان ساخت: هدایت و رهبریهای رهبر معظم انقلاب در دست یافتن ملت ایران به دستاوردهای عظیم تاثیرگذار بوده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان تصریح کرد: همه ما وظیفه داریم تا از دستاوردهای به دست آمده حفاظت و پاسداری کنیم و از این طریق راه و آرمان های امام ( ره) و شهدا را ادامه دهیم.

وی گفت: حضور ملت ایران در راهپیمایی عظیم و با شکوه 22 بهمن یکی از راه های حفاظت و پاسداری از دستاوردهای پیروزی ملت ایران بوده تا از این طریق به جهانیان بار دیگر بفهمانیم که ملت ایران هیچ وقت از راه و روش امام (ره) و شهدا جدا نخواهند شد.

به گزارش مهر، گردهمایی انجمن اولیا و مربیان مدارس شهر کلاته رودبار دامغان با حضور 100 نفر از والدین دانش آموزان مدارس این شهر برگزار شد.