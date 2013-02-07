  1. عناوین کل
۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۳۲

امانی:

مردم صاحبان اصلی انقلاب هستند

مردم صاحبان اصلی انقلاب هستند

دامغان-خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان از ملت ایران به عنوان صاحبان اصلی انقلاب یاد کرد و گفت: با وحدت و همدلی ملت بود که توانستیم به دستاوردهای خوبی در کشور و جهان دست پیدا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امانی پیش از ظهر پنجشنبه در گردهمایی انجمن اولیا و مربیان مدارس شهر کلاته رودبار دامغان اظهار داشت: ایمان به خدا و وحدت و یکپارچگی عامل موفقیت و پیروزی ملت ایران بوده است.

وی اضافه کرد: با وحدت و همدلی ملت بود که توانستیم به دست آوردهای خوبی در کشور و جهان دست پیدا کنیم.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان خاطر نشان ساخت: هدایت و رهبریهای رهبر معظم انقلاب در دست یافتن ملت ایران به دستاوردهای عظیم تاثیرگذار بوده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان تصریح کرد: همه ما وظیفه داریم تا از دستاوردهای به دست آمده حفاظت و پاسداری کنیم و از این طریق راه و آرمان های امام ( ره) و شهدا را ادامه دهیم.

وی گفت: حضور ملت ایران در راهپیمایی عظیم و با شکوه 22 بهمن یکی از راه های حفاظت و پاسداری از دستاوردهای پیروزی ملت ایران بوده تا از این طریق به جهانیان بار دیگر بفهمانیم که ملت ایران هیچ وقت از راه و روش امام (ره) و شهدا جدا نخواهند شد.

به گزارش مهر، گردهمایی انجمن اولیا و مربیان مدارس شهر کلاته رودبار دامغان با حضور 100 نفر از والدین دانش آموزان مدارس این شهر برگزار شد.

کد مطلب 1811377

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید