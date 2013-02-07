ارتقای سطح معنویت بهترین راه تربیت فرزندان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد میرعلی اکبری صبح پنج شنبه در نشست آموزشی با موضوع مسائل و مشکلات خانواده ها نوجوانان در بین اولیا دانش آموزان هنرستان کارودانش خوارزمی دامغان اظهار داشت: امروز دشمنان از راه های مختل در حال ضربه زدن به ارزش های ما هستند که ما می توانیم با ارتقاء سطح معنویت و ایمان دانش آموزان با این ترفند دشمنان مقابله و مبارزه کنیم.

وی یادآور شد: دشمن اسلام منهای معنویت و ولایت را می خواهد که برای انجام این کار تلاش های فراوانی می کند اما ملت ما با هوشیاری و بیداری در مقابل این امر ایستادگی می کند.

این استاد حوزه علمیه قم از کرامت انسانی و شخصیت دادن به انسان به عنوان بهترین رمز موفقیت در تقویت حس معنویت یاد کرد و افزود: اگر خانواده ها به نماز و برنامه های دینی و مذهبی اهمیت ویژه قائل شوند ما می توانیم در بالا بردن ایمان و اعتقادات فرزندانمان موفق باشیم.

وی اضافه کرد: اگر برای جوان مبانی دینی به خوبی تبیین و ارائه شود سطح گرایش جوان به مسائل دینی افزایش پیدا می کند.

میرعلی اکبری با بیان اینکه گرانی در جامعه و مسائل اقتصادی هیچ ارتباطی به تربیت فرزندانمان ندارد، اظهار داشت: در اسلام هرکاری در جایگاه خودش تعریف شده و این موضوع نمی تواند بهانه ای در توجه نکردن به مضوعات تربیتی فرزندان داشته باشد.

استاد حوزه علمیه قم یادآور شد: در اسلام از خانواده به عنوان بهترین مقام یاد شده و از این جهت خانواده از یک جایگاه والا و ارزنده برخوردار است.

میرعلی اکبری در خاتمه با بیان اینکه بیان معارف و آموزش های دینی به فرزندان باید به عنوان یکی از موضوعات مهم در دستور کار خانواده ها قرار گیرد و به آن توجه ویژه شود، گفت: باید برای فرزندانمان ارزش و بها قائل شویم و آنان را در رسیدن به کمالات یاری کنیم.

به گزارش مهر، هنرستان کارودانش خوارزمی دامغان دارای 280 دانش آموز بوده که در رشته های آسانسور، برق صنعتی، ساختمان، تراشکاری، عمران، لوازم خانگی، سیم پیچی، کامپیوتر، زنبورداری و گاوداری صنعتی مشغول به تحصیل هستند.