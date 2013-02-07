به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر استقلال با عذرخواهی از خبرنگاران به خاطر تاخیر برای حضور در این نشست، گفت: شرایط جدول نشان دهنده است که با تیمی قدرتمند بازی داریم، تیمی که سرمربی آن کسی است که همیشه برای اول بودن می‌جنگد.

وی اضافه کرد: استقلال از نفرات ملی پوش و بازیکنان خارجی بسیار خوبی سود می‌برد اما من به خوبی این تیم را می‌شناسم و به بازیکنانم ایمان دارم.

سرمربی تیم فوتبال راه‌آهن با بیان اینکه بازیکن محرومی ندارم اما کاسترو، پاشایی و علی‌عسگر مصدومان این تیم هستند، تاکید کرد: در بازی با استقلال ریسک نمی‌کنم و این بازیکنان را به میدان نمی‌فرستم تا برای بازی مهم هفته آینده خود بتوانم با استفاده از آنها با قدرت به میدان بروم.

وی در مورد حضور یک مار در رختکن این تیم در زمان مصاف قبلی این تیم با استقلال یادآور شد: متاسفانه همیشه از این اتفاقات عجیب و غریب در بازی‌های استقلال می‌افتد. نمی‌دانم قبلا در ورزشگاه آزادی مار دیده شده یا نه حضور یک مار در رختکن راه‌آهن پیش از دیدار با استقلال عاملی بود تا بازیکنان با تمرکز کافی در زمین بازی نکنند.

دایی خاطرنشان کرد: حضور این مار باعث شد نیروی انتظامی و آتش نشانی پیش از آغاز بازی در رختکن ما حضور یابند و اتفاقات عجیبی ر‌هخ داد که آنها را می‌توان به هزاران مدل تعبیر کرد. البته برای این بازی پیش بینی لازم را کرده و یک مارگیر استخدام کرده‌ام تا قبل از ما به رختکن برود تا چنین اتفاقی نیفتاده باشد.

دایی در ادامه در خصوص اظهارات شکری پیرامون طلبش از باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: باشگاه بزرگی مانند پرسپولیس باید ساختار بزرگی داشته باشد و کسانی مانند ایشان نباید به عنوان سخنگو در رابطه با مسایلی که اطلاع کافی از آن ندارند صحبت کنند واقعاً این مساله جای تاسف دارد.

وی با اشاره به اینکه در نخستین جلسه کمیته‌ انضباطی هم درباره طلبم از پرسپولیس صحبت کردم و هم درباره شکایتی که از مصاحبه‌های نادرست و غیر فوتبالی مدیرعامل پرسپولیس داشتم، صحبت کردم، افزود: به نظرم دی‌ماه سال قبل بود که به مدیرعامل پرسپولیس نامه‌ نوشتم و از طریق وکیلم هم این موضوع را پیگیری کردم، در آن مطالباتم را مو به مو آورده بودم. به نظرم کسی که مائل حقوقی باشگاهی همچون پرسپولیس را بر عهده می‌گیرد، باید از فوتبال هم اطلاعات کافی داشته باشد.

سرمربی تیم راه‌آهن اضافه کرد: تمام صحبت‌هایم طبق مستندات است و مطمئن باشید حتماً دلیل و مدرکی دارم که صحبت می‌کنم. اینکه آقای شکری اینکه آنها گفته طلب من از باشگاه پرسپولیس 135 میلیون است، درست نیست بلکه من 320 میلیون طلب دارم. از این موضع کاملاً مطمئنم چون خودم نامه را تنظیم و اطلاعات آن را به طور دقیق مکتوب کردم.

وی در مورد بحث پاداش قهرمانی پرسپولیس هم اظهار داشت: بنده به خاطر این اظهار نظر هم برای ایشان متاسفم زیرا اگر بنده و آقای کاشانی در سر مسایل فوتبالی با هم به مشکل خوردیم ولی سر حق با مشکل مواجه نمی‌شویم. تمام مدارک موجود است و اینکه آقایان عنوان می‌کنند این مسایل در قراردادم وجود نداشته، درست نیست و مطمئناً بوده است.

دایی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: اگر بنده مطالباتی در این خصوص نداشتم چرا زمانی که اداره مالیات از باشگاه پرسپولیس استعلام گرفت که بابت سال 89-90 چقدر پاداش قهرمانی به دایی داده‌اید، باشگاه در نامه‌ای که به امضای رویانیان و مهر پرسپولیس ارسال شده، اعلام کرد 100 میلیون تومان پاداش جام حذفی به ایشان داده‌ایم.

وی اضافه کرد: اول اینکه چنین پولی به من ندادید و در حالیکه در دفاتر خود خیلی اشتباه دارید چگونه است که اگر من طلبی نداشتم به اداره مالیات نوشتید به این مربی 100 میلیون پاداش قهرمانی داده شده است، پس این مسئله نشان می‌دهد پاداش قهرمانیدر قراردادم وجود داشته است.

سرمربی پیشین پرسپولیس در مورد بحث کسر 10 درصد قراردادش خاطرنشان کرد: همه چیز قانون دارد و بی‌دلیل نمی‌توان از قرارداد کسی کسر کرد. وقتی می‌خواهید کسی را تنبیه و مجازات کنید ابتدا باید این مسایل در کمیته انضباطی تایید و بعد به من ابلاغ شود که چنین اتفاقی نیافتاده است. ضمن اینکه 10 درصد جریمه هم می‌شود، 50 میلیون که به هیچ عنوان این را قبول ندارم.

وی با بیان اینکه مستندات این اتفاق را برای چاپ به روزنامه‌ها خواهد داد، افزود: قراردادم در آن سال با پرسپولیس 500 میلیون تومان بوده، پس چگونه است 10 درصد آن شده 65 میلیون تومان. این هم یک تناقض دیگر در حساب‌های آقایان است. آنها حق نداشتند چنین مبلغی را از حساب کسر کنند درحالیکه وقتی قهرمان جام حذفی شدیم، روزنامه‌ منتسب به باشگاه در صفحه نخست خود نوشت به بازیکنان و کادر فنی پژوه 206 بدهند، اما هیچ وقت پرداخت نشد. سوال من این است که وقتی یک ریال هم به ما پرداخت نکردید، حالا چرا از خودتان جریمه می‌نویسند؟

دایی بار دیگر با تاکید بر اینکه آقای شکری که از مسایل اطلاع ندارد پس درست نیست به عنوان سخنگو صحبت کند، یادآور شد: در مورد مطالبات شرکت لوازم ورزشی دایی از پرسپولیس هم باید بگویم، در زمان مدیریت حبیب کاشانی شرکت آل اشپورت نتوانست به موقع به تعهداتش عمل کند، به همین دلیل من یک‌سری وسائل به مبلغ 22 میلیون تومان از طریق شرکت به باشگاه دادم. در این شرایط آقای شکری عنوان می‌کند که اگر مدرکی دارم به دادگاه شکایت کنم، در حالیکه من فوتبالی‌م و طلب‌هایم را به کمیته انضباطی مطرح می‌کنم.

وی با اشاره به اینکه بعد از دو سال مجبور شده است برای دریافت حق و حقوقم اقدام کند، ادامه داد: من این جنس‌ها را 3 سال پیش (آن زمان دلار 1100 تومان رود امروز 3700 تومان است) و با تائید سرپرست تیم دادم، الان حداقل پولم 5 برابر شده است. من اضافه بر سازمان نخواستم بلکه می‌خواهم حقم را بگیرم. همه چیز قانونی است و مدارک آن موجود است.

سرمربی تیم فوتبال راه‌آهن بار دیگر نسبت به حضور شکری در باشگاه پرسپولیس و اظهار نظر در مورد این مسایل خاطرنشان کرد: بگذارید یک موضوع که تا به امروز نگفتم را بیان کنم. باشگاه پرسپولیس باید مالیات آقای میاچ را می‌داد اما این کار را نکرد، به همین دلیل این مربی ممنوع الخروج شد.

وی در مورد این مساله اضافه کرد: میاچ می‌خواست از پرسپولیس شکایت کند اما دایی از جیبش 29 میلیون طلب این مربی را داد تا از پرسپولیس شکایت نکند. از 1.5 سال پیش تعهد پرداخت این مبلغ طبق مستندات موجود وجود دارد اما این مساله رخ نداد.

دایی ادامه داد: دایی از جیبش پول میاچ را داد تا از پرسپولیس شکایت نکنید، حالا شما بگویید علی دایی دلش بیشتر برای پرسپولیس می سوزد یا امثال آقایانی که راجع به این مسایل سخنگو شده‌اند.

وی با بیان اینکه در قرارداد ما پنج درصد مالیات تکلیفی بر عهده باشگاه است و باید پرداخت شود اما تاکنون این اتفاق رخ نداده، ادامه داد: من 5-6 سال پشت سر هم مربی مالیاتی نمونه کشور لقب گرفتم اما عدم پرداخت مالیاتم از سوی باشگاه باعث شد این عنوان را از دست بدهم.

سرمربی پیشین پرسپولیس با اشاره به اظهارات کاملاً متناقض شکری در کمیته انضباطی در پایان گفت: کسی که اطلاعات حقوقی نداشته و چیزی در این خصوص نمی داند بهتر است در مورد آن صحبت نکند. من تا از موضوعی اطلاع نداشته باشم در مورد آن صحبت نمی کنم و اگر 100 درصد حق با من باشم آن موضوع را بیان می کنم.