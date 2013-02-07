گردهمایی داودنژادها بدون خون و خونریزی!

به گزارش خبرنگار مهر، نشست پرسش و پاسخ فیلم "کلاس هنرپیشگی" ساخته علیرضا داودنژاد با حضور کارگردان، زهرا و محمدرضا، رضا داودنژاد بازیگران فیلم، عباس رحیمی مدیر فیلمبرداری، علی داراکویی صدابردار و کیومرث پوراحمد تدوینگر در برج میلاد برگزار شد.

در ابتدای این نشست علیرضا داودنژاد نویسنده و کارگردان گفت: دلم می خواست فیلمی بسازم که با محیط اطرافم ارتباط داشته باشد به طوری که حال و هوای زندگی در فیلم وجود داشته باشد.

در ادامه کیومرث پوراحمد تدوینگر "کلاس هنرپیشگی" افزود: خوشحالم که سهم کوچکی در مونتاژ فیلم داشتم از طرف دیگر هم خوشحالم که تمام خانواده داودنژاد با هم آشتی کردند. من نگران بودم این موضوع در فیلم به خون و خونریزی بکشد اما این آشتی خوب است.

وی ادامه داد: جالب است حتی برخی از دوستان از داود نژاد می پرسیدند آیا خانواده تو به همین شکل است اما داودنژاد با خنده می گفت نه اوضاعشان بهتر شده است.

در ادامه علیرضا داوودنژاد عنوان کرد: خوشبختانه این‌قدر مال و اموال نداریم که با هم این طوری دعوا کنیم.

وی همچنین درباره زمان فیلم افزود: من برای اکران هم همین نسخه را آماده کردم . زمان بندی فیلم بیش از 100 دقیقه است و فکر نمی کنم این 10 دقیقه بیشتر فرقی کند.

وی تاکید کرد: "کلاس هنرپیشگی" یک نوع سینمای دیگر است و ما با قواعد معمول سینما سراغ آن نرفتیم. وقتی قرار است همه زندگی را در فیلم بگیریم همه چیز در کادر می آید. در این فیلم یک قدم به زندگی نزدیک شده ام.

علیرضا داودنژاد ادامه داد: من همیشه می خواستم در فیلم های قبلی ام زمان حال را به صورت زنده بازسازی کنم. فکر می کنم در "کلاس هنرپیشگی" یک قدم به این هدف نزدیک شده ام. فیلم های دیگرم اگر بین گذشته و حال بود، "کلاس هنرپیشگی" به سمت آینده رفته است و من خودم هم در این فیلم شاهد اتفاقاتی بودم.

وی افزود: در فیلم ها بازیگران برای رسیدن به نقش از خودشان دور می شوند تا به ستاره شدن نزدیک شوند اما ما در این فیلم خواستیم بیشتر به خودشان نزدیک شوند و همه در یک طرح کلی مشارکت کنند.

در ادامه وی درباره صدابرداری و فیلمبرداری این فیلم گفت: در این فیلم صدابردار و فیلمبردار خیلی اذیت شدند چون با وضعیت ناآشنا بودند و خیلی به کارهای قبلیشان شباهت نداشت. از طرف دیگر فیلم سخت تازه بود اما به نظرم به نتیجه مطلوب رسیدیم.

در ادامه علی دارایی صدابردار "کلاس هنرپیشگی" افزود: جا دارد از رحیمی فیلمبردار "کلاس هنرپیشگی" تشکر کنم . او در این فیلم خیلی به من کمک کرد. همچنین از علیرضا علویان که صداگذار فیلم است. یک سکانس تایم لاین در این فیلم یک ساعت و 12 دقیقه بود و همه یک هاچ اف داشتند و در جاهایی هم میکروفن گذاری کردیم.

وی ادامه داد: این فیلم تجربه خیلی جدیدی برای من بود. خیلی برای کار استرس داشتم اما صداها در پیشبرد اهداف داودنژاد بود. همه چیز در این فیلم رئال است. داودنژاد این خلاقیت را داشت که از بوم‌من استفاده نکردیم.

در ادامه عباس رحیمی فیلمبردار کار عنوان کرد: من تلاش کردم در این فیلم خواسته داودنژاد را برآورده کنم. امیدوارم نتیجه هم قابل قبول شده باشد. سجاد سپهری فیلمبردار دوم کار بود و ما این فیلم را با دو دوربین گرفتیم.

وی افزود: داودنژاد به من تاکید کرد گرایش های آتلیه ای را در کارم کمتر کنم و بیشتر از نور واقعی خانه برای فیلمبرداری استفاده کردیم. در ابتدا تمام خانه را نور می دادیم و بعد فیلمبرداری را شروع می کردیم و بیشتر نورها براساس منابع نور طبیعی بود.

علیرضا داود نژاد درباره فیلمبرداری توضیح داد: ما صحنه را آماده می کردیم و دو دوربین را می گذاشتیم و من از فیلمبرداران می خواستم هر کدام کار خودشان را انجام دهند فقط مواظب باشند زاویه هایشان یکی نباشد. عباس رحیمی در فیلم "مرهم" با دوربین دوم فیلمبرداری می کرد و سجاد سپهری در همان فیلم عکاس بود.

محمدرضا داودنژاد بازیگر "کلاس هنرپیشگی" در ادامه تاکید کرد: وقتی با علیرضا کار می کنم دیگر جای نگرانی وجود ندارد مشکلی هم باشد قطعاً به دست او حل می شود. او به کار خود بسیار اشراف دارد و ما را به خوبی رهبری می کند. "کلاس هنرپیشگی" یک کار خیلی خاص و نو بود.

وی افزود: در این فیلم تفکیک کاراکتر از خود خیلی سخت بود. رفت و برگشت بین این دو حس را علیرضا کنترل می کرد. در این جا حضور او بسیار کمک‌کننده بود. ما در تمرینات هم از بداهه استفاده می کردیم قطعاً در زمان فیلمبرداری هم این بداهه به سمت ما آمد.

زهرا داودنژاد دیگر بازیگر این فیلم نیز افزود: من احساس می کنم در این کارها پدر خمیری آماده می کند و به ما می دهد تا هر کدام نان خودمان را بپزیم و او در جریان پخت و پز در کنارمان هست و هدایت مان می کند و آن چاشنی که بسیار موثر است را او وارد کار می کند.

وی ادامه داد: وقتی که در چنین فیلمی و ما قصه به یک صداقت کامل می رسیم دیگر بحث بازی نیست که نتیجه آن "کلاس هنرپیشگی" می شود.

پوراحمد درباره حضور خود در این فیلم گفت: من برای دیدن رضا داودنژاد به شیراز رفته بودم و آنجا متوجه شدم بعد از فیلم "مرهم" فیلم دیگری ساخت است. شرایط فعلی ما را از هم دور کرده است. وقتی "کلاس هنرپیشگی" را دیدم به شدت تحت تاثیر قرار گرفتم و فکر کردم بهتر از این هم می شود فیلم را مونتاژ کرد. من در آن در زمان در دوره افسردگی و بیکاری شرایط سختی داشتم و حالم بد بود اما این فیلم به من انرژی خاصی داد.

علیرضا داودنژاد در ادامه توضیح داد: من فیلم را به 130 دقیقه رساندم اما دیگر از کار افتادم. اصولاً اگر پوراحمد نبود من در چندپیچ زندگی یا باد مرا می برد یا قطعاً چپه می شدم. زمانی که سر فیلم "مصائب شیرین" نمی دانستم باید چه کاری انجام دهم او به کمک من آند. او مونتور نبود بلکه در ساختمان فیلم هم نقش داشت.

وی افزود: در "کلاس هنرپیشگی" هم احساس می کردم باید یک دستی به سر و گوش کل فیلم کشیده شود اما نمی دانستم چه کاری باید انجام دهم تا اینکه پوراحمد به ما ملحق شد. من در جاهایی در بخش تدوین بسیار مقاومت می کردم و او می گفت اشتباه می کنی اما حالا به حرف او رسیدم.

در ادامه رضا داودنژاد دیگر بازیگر کلاس هنرپیشگی گفت: امروز همه هنرپیشگان این جا هستند اما جای علی برادرم که بازی خوبی هم ارایه کرد اینجا خالی است زیرا او هم اکنون در ایران نیست.

وی درباره ایده اولیه این فیلم عنوان کرد: یک روز سر میز ناهار پدرم عنوان کرد که می خواهم فیلم بعدی ام را در باره یک طایفه بزرگ که چندین خانواده هستند بسازم. او همینطور توضیح می داد تا اینکه من گفتم پدر بی خیال شو. بهتر است کمی ملاحظه ما پیرمردها را هم بکنی. چند بازیگر بیاوریم و مثل تمام فیلم های دیگر هر روز آنها آفیش کنیم و کار را ادامه دهیم زیرا این مدل کار کردن مانند "کلاس هنرپیشگی" خیلی سخت است.

وی افزود: ما برای شروع این کار ساعت ها صحبت می کردیم . می خواستیم شرایط را به گونه ای فراهم کنیم که عوامل احساس نکنند قرار است در این فیلم بازی کنم. پدرم ساعت ها با آنها تمرین صداسازی می کردم شاید باورتان نشود برای یک صحنه سه روز کار کردیم. 72 برداشت داشتیم، همانجا به او گفتم بهتر است کار را رها کنیم اما او ادامه داد.

رضا داودنژاد افزود: برای سکانس من و عمو در ابتدای فیلم 33 برداشت گرفته شد تا پدرم راضی شود. این کار حتی برای ما که بازیگر بودیم هم یک ریسک بود. با این حال باز هم راضی ام در فیلم بعدی با بازیگر کار کنیم.

پوراحمد تاکید کرد: من هر بار که این فیلم را می بینیم وحشت می کنم که چطور علیرضا توانسته 20 نفر را در یک سالن دور هم گرد آورد در صورتی که همه دیالوگ و برخی دیگر میزانسن دارند من واقعاً جرات نمی کنم.

علیرضا داودنژاد در پایان عنوان کرد: در این کار امیر سمیعی دستیار من بود و او تنها کسی بود که متوجه می شد من چه چیزی می خواستم. اگر این علاقه و صمیمت که بین اقوامم وجود دارد، نبود امکان ساخت چنین فیلمی فراهم نمی شد. جا دارد از همه عوامل و خانواده ام تشکر کنم.

حاشیه:

* در ابتدای جلسه شهیدی فرد مجری نشست گفت: من بابت نشست شب گذشته از همه شما عذرخواهی می کنم و باز از همه شما بابت این مناعت طبع در برگزاری آن نشست سپاسگزارم.

* تما م خانواده داودنژاد در زمان نمایش فیلم و برگزاری نشست در سالن حضور داشتند.

* پوراحمد در بخشی از صحبت هایش به شرایط خود در سینما اشاره کرد و گفت: می خواستند در این مدت من را به گونه ای پنهان کنند. این در واکنش به صحبت شهیدی فرد بود که عنوان کرد شما مدتی در سینما پنهان بودید.