برخورد تعزیراتی با 63 پزشک در اردبیل/ ویزیت دسته جمعی بیشترین تخلف

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورفرضی ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی تخلفات پزشکی اردبیل تصریح کرد: عدم رعایت استانداردهای بهداشت محیطی، ویزیت دسته جمعی بیمار و اخذ مبالغ درمانی بیش از تعرفه مصوب سه دسته تخلفات عمده پزشکان متخلف است.

وی با بیان اینکه بیشترین حجم این تخلفات در حوزه ویزیت دسته جمعی بیمار است، ادامه داد: به همین منظور در نظر داریم در بازرسی های دوره ای به صورت متمرکز برکنترل این موضوع نظارن کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تاکید کرد: ویزیت دسته جمعی بیماران اهانت به حقوق بیمار و زیرپا گذاشتن سوگند پزشکی در جهت حفظ اسرار بیماران است و از نظر قانونی جرم محسوب می شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر فعالیت هزار پزشک در نظام پزشکی استان ثبت شده که از این تعداد 100 دندان پزشک، 600 پزشک عمومی و 300 پزشک متخصص و فوق تخصص است.

دریافت زیر میزی در بین جراحان شایع است

پورفرضی در خصوص دریافت زیر میزی از بیماران اضافه کرد: طبق تحقیقات انجام شده مشخص شده است دریافت زیر میزی در بین جراحان شایع تر از گروههای دیگر پزشکی است.

وی اضافه کرد: عمده دلیل آن نبود تعرفه واقعی است که موجب می شود حتی علوم پزشکی در مواجه با پزشک متخلف قدرت اجرایی کافی نداشته باشد.

قائم مقام وزیر در استان تصریح کرد: به عنوان مثال هزینه جراحی به اندازه ای پایین است که انجام آن توسط پزشک حتی ارزش پذیرش ریسک و عوارض آن را ندارد، بنابراین برخی از پزشکان تخلف می کنند.

اخراج سه پزشک متخلف در اردبیل

وی اضافه کرد: با این وجود تلاش می شود تا حد امکان با متخلفان برخورد شده و تذکرات لازم برای ترک رفتار غیر اخلاقی دریافت زیرمیزی داده شود.

به گفته پورفرضی به دلیل همین تخلفات در اقدام بی سابقه ای سه پزشک متخصص در اردبیل اخراج شدند.

وی تصریح کرد: یک متخصص زنان، یک بیهوشی و یک متخصص ارتوپد از جامعه پزشکی استان اردبیل اخراج و حتی مجبور به ترک استان شدند.