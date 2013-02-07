مراسم یادواره شهیده ناهید فاتحه کرجو در پیشوا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این یادواره که ظهر پنج شنبه با حضور اقشار مختلف خواهران بسیجی که از صنفهای مختلف شرکت داشتند، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه پیشوا ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر بر لزوم گرامیداشت ایام الله به خصوص ایام دهه مبارک فجر و یاد و خاطره امام عظیم الشأن امت، شهدای انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس، شهدای شهرستان پیشوا و شهیده ناهید فاتحی کرجو تأکید کرد.

حجت الاسلام باقر تاجیک در این مراسم در جمع خواهران بسیجی اصناف مختلف شهرستان پیشوا از حضرت فاطمه زهرا(س) به عنوان یک الگوی ارزنده و اسوه یاد کرد که همه آحاد مردم به خصوص خواهران بسیجی ابعاد شخصیتی ایشان را در زمینه زهد و سقط عبارت ایثار و از خود گذشتگی شجاعت و پیروی از ولایت و امامت بیش از پیش آشنا شده و به نحو احسن در مرحله عمل الگوبرداری می کند.

امام(ره) به عنوان فرزند نسل حضرت فاطمه(س) برای ملت ایران فرستاده شد

وی در خصوص ویژگیهای ارزنده امام خمینی(ره) نیز بیان داشت: همان طور که حضرت فاطمه زهرا(س) به عنوان کوثر از طرف خدای متعال بر پیامبر اکرم (ص) فرستاده شد، امام(ره) نیز به عنوان فرزند و سلاله پاک از نسل حضرت فاطمه زهرا(س) به عنوان کوثر برای ملت ایران اسلامی فرستاده شد تا حکومت طاغوت و ستم شاهی 2500 ساله پهلوی را برچیند و حکومت الهی و اسلامی را جایگزین کند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه پیشوابا اشاره به حفظ امانات الهی و شکرگزاری و قدردان بودن از نعمات الهی افزود: خواهران بسیجی باید قدر ولایت و رهبری و انقلاب اسلامی را بدانند و در همه مراحل پشتیبان مقام ولایت باشند و همیشه پست سر مقام معظم رهبری حرکت کنند و بر بصیرت و بینش و آگاهی خودشان در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بیفزاید.

وی در پایان خطاب به خواهران بسیجی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی و جنگ نرم دشمن و تحریمها و تهدیدهای دشمنان از ابتدای انقلاب تا کنون وجود داشته و ادامه دارد، اما موظفیم در مقابل این هجمه های دشمن از هیچ تلاشی کوتاهی نکنیم، به خصوص در زمینه اقتصاد مقاومتی که باید از تجملات و ریخت و پاشهای اضافی در محیط خانه و محیط کار کم کنیم و از اجناس ایرانی استفاده کنیم تا با این کار به تولید ملی کشورمان خدمت کنیم.