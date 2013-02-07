9 طرح کشاورزی در استان قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هشتمین روز از دهه مبارک فجر در مراسمی با حضور داداشی فرماندار آبیک و صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بهره برداری از پنج طرح کشاورزی در این شهرستان آغاز شد.

این طرحها شامل سه طرح آب و خاک و دو طرح امور دام است که برای افتتاح آنها افزون بر 24 میلیارد و230 میلیون ریال هزینه شده است.

با بهره برداری از این طرحها زمینه اشتغال 25 نفر در شهرستان آبیک فراهم شد.

چهار طرح کشاورزی در شهرستان بوئین زهرا نیز با حضور مسئولان استانی و محلی افتتاح شد.

این طرحها شامل یک واحد دامداری 200 راسی گاو شیری در روستای محمد آباد، قاز اول سردخانه 150 تنی اتحادیه تعاونی روستایی، مرغداری گوشتی 50 هزار قطعه ای روستای آب باریک و استخر پرورش ماهی روستای ذکر آباد است.

برای اجرای این پروژه ها بیش از 26 میلیارد ریال هزینه شده است.

