معرفی برترینهای جشنواره شهر برفی/ جایزه 50میلیون ریالی بدون برنده

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره شهر برفی امروز پنج شنبه به کار خود پایان داد و گروهها های برتر جشنواره معرفی شدند.

جشنواره شهر برفی از روز 16 بهمن ماه آغاز شد و 167 هنرمند در این جشنواره شرکت کردند.

هنرمندان از هفت استان کشور شامل استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، تهران و ... انتخاب شده بودند.

بیشترین شرکت کنندگان این جشنواره را دانشجویان در حدود81 نفر تشکیل می دادند.

اختتامیه جشنواره صبح امروز با حضور مسئولین استانی و شهرستانی نظیر معاون سیاسی امنیتی استاندار، مژگان ریاحی مدیر کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری، فرماندار کوهرنگ و ... برگزار شد.

برترینهای ششمین برف آورد کوهرنگ در این جشنواره به شرح زیر معرفی شدند:

رتبه پنجم

گروه سلوک با طرح خروش کاوه(سرپرست گروه: احمدرضا باقری)

گروه نوا با موضوع زندگی عشایر( سرپرست گروه: سید مصطفی موسوی قهفرخی)

گروه نجات با طرح کشتی نوح ( سرپرست گروه: احمد علی صابری مقدم)

گروه نما با طرح احترام به والدین(سرپرست گروه:ابولقاسم صالحی ساداتی)

گروه غزل با طرح ترنم سنگ( سرپرست: غلام عباس صالحی )

رتبه چهارم

گروه "دو" با طرح شیدایی(سرپرست گروه: علی جمالی)

رتبه سوم

گروه سپیداران با طرح فریاد بیداری(سرپرست گروه عباس امانی)

رتبه دوم

گروه میراث با طرح کشتن اژدها به دست رستم(سرپرستی گروه: اسماعیل کمالی دهکردی)



رتبه اول

طبق نظر داوران هیچ یک از طرح ها امتیاز رتبه اول را کسب نکرده است.

جایزه رتبه اول 50میلیون ریال بوده است که هیچ یک از گروها نتوانست آنرا بدست بیاورد.