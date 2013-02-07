به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عبدالحسینی ظهر پنج شنبه در آستانه برگزاری این همایش در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه کشور ایران در سطح جهان در بحث تصادفات جادهای آمار بالایی را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: در همین راستا در سال گذشته نخستین کنگره بینالمللی ایمنی جادهها را در بیمارستان فوق تخصصی رضوی برگزار کردیم که نتیجه این کنگره راهبردها و ارائه نظراتی در راستای کاهش تصادفات در سطح جادهها بود.
عبدالحسینی تصریح کرد: این کنگره با همکاری نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد، هلال احمر جمهوری اسلامی و دیگر ارگانها و نهادهای مرتبط و با مشارکت سازمان بهداشت جهانی (WHO) برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: یکی از افتخارات این موضوع است که سازمان بهداشت جهانی قصد دارد ایران را به عنوان پایلوت در این زمینه معرفی کند، بنابراین در این زمینه نیازمند همکاری جدی تمامی ارگانها و نهادهای مرتبط هستیم.
عبدالحسینی در ادامه «آموزش همگانی در خصوص اپیدمیولوژی ایمنی جادهها در موارد تصادفات جادهای»، «مراقبتهای درمانی حاد به دنبال تصادفات جادهای» و «قوانین و مقررات مربوط به ایمنی جادهها» را از عناوین کنگره عنوان کرد و بیان داشت: از دیگر عناوین دومین کنگره بینالمللی ایمنی جادهها میتوان به «گواهینامه و آموزش رانندگی»، «وسایل ایمنی داخل وسیله نقلیه جهت حفاظت سرنشینان»، «ایمنی به هنگام تعمیرات جادهای» و «روانشناسی حمل و نقل و ایمنی جادهها» اشاره کرد.
رئیس بیمارستان فوق تخصصی رضوی با اشاره به شرکت گسترده میهمانان خارجی در این کنگره گفت: همچنین نمایشگاه جانبی در راستای فرهنگسازی، اطلاعرسانی و آگاهسازی در این زمینه در حاشیه دومین کنگره بینالمللی ایمنی جادهها برپا میشود.
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