بازی پرسپولیس با "نفت" برای چند پله صعود/ رویارویی مدعیان سقوط!

به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم و پایانی هفته بیست و پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در حالی شنبه با برگزاری چهار دیدار پیگیری می‌شود که پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میهمان نفت تهران است. داماش گیلان، سایپا البرز و آلومینیوم هرمزگان هم درحالی به ترتیب میزبان فجر، مس و پیکان هستند که برد در این بازی آنها را از فانوس بدستان دورتر خواهد کرد.

داماش گیلان ـ فجرسپاسی شیراز

برد برابر پیکان پایان ناکامی‌های داماش و تحکیم کننده جایگاه سرمربیگری درخشان بود. حالا این تیم روز شنبه میزبان فجری است که در 4 بازی گذشته نسبتا عملکرد خوبی داشته و خود را به نیمه بالای جدول رسانده است. داماشی‌ها که فاصله اندکی با فانوس بدستان دارند باید در این بازی خانگی پیروز شوند تا به آرامش نسبی برسند اما شاگردان یاوری هم باید در این بازی امتیاز بگیرند تا در جدول سقوط چند پله‌ای نداشته باشند.

سایپا البرز ـ مس کرمان

مجتبی تقوی روزهای سختی را با نارنجی‌پوشان تجربه می‌‎کند، این تیم در 8 دیدار گذشته بردی را تجربه نکرده و همین مسئله باعث سقوط‌ آنها به رده دوازدهم شده است. پیروزی بر نارنجی‌پوش کرمان سایپا را می‌‍تواند از این بحران نجات داده و شرایط تقوی را در تیم سایپا بهتر کند اما باخت شاید روزهای بدتری را برای این تیم رقم بزند.

البته مس کرمان هم هنوز نتوانسته با هدایت بوناچیچ به آرامش برسد و برای سقوط نکردن در رده‌بندی لیگ باید در این بازی پیروز شوند. سایپا در صورت برد بر مس جای این تیم را در جدول لیگ می‌گیرد اما مس می‌تواند با رسیدن به 3 امتیاز دیدار کرج، به نیمه بالایی جدول برسد.

آلومینیوم هرمزگان ـ پیکان تهران

پس از کسب 4 امتیاز در 2 دیدار گذشته، شاگردان میثاقیان همچنان در خطر فانوس بدستی قرار دارند. آنها باید در ورزشگاه خانگی امتیاز بگیرند تا این خطر را یک هفته دیگر از خود دور کنند. حریف آنها در این بازی بحران‌زده‌ترین تیم لیگ دوازدهم است که 7 بازی پشت سر زمین مسابقه را با شکست ترک می‌کند.

فیروز کریمی برای اینکه در پیکان "هت‌تریک" شکست را تجربه نکند و از جمع قعرنشینان فاصله بگیرد، باید در این بازی دست به کار بزرگی زده و آلومینیوم را در هرمزگان ناکام بگذارد. تقابل اکبر میثاقیان و فیروز کریمی و همچنین رقابت خط حمله خطرناک آلومینیوم با ضعیف‌ترین دفاع لیگ هم جالب توجه است.

نفت تهران ـ پرسپولیس

آخرین نقابل دو تیم در جام حذفی بود، مسابقه‌ای که پرسپولیس شکست یک بر صفر را با نتیجه 4 بر یک عوض کرد و توانست موفقیتش در جام حذفی را پیگیری کند. آنها این بار در شرایطی متفاوت برابر هم به میدان می‌روند. پرسپولیس در غیاب علی کریمی و پس از دو مساوی متوالی در ورزشگاه آزادی، به مصاف نفتی می‌رود که در 4 بازی گذشته پیروز شده و با مربع قهرمانی لیگ تنها 3 امتیاز فاصله دارد. تیمی که در 7 هفته گذشته شکست نخورده است.

گل‌محمدی برای پایان دادن به تساوی‌های متوالی و در روزی که رضا حقیقی را در اختیار دارد، به فکر پیروزی برابر نفت و رسیدن به جایگاه بهتری در جدول لیگ است اما ابراهیم‌زاده هم نمی‌خواهد نوار پیروزی‌هایش را قطع شده ببیند و با ادامه روند فعلی شانس آسیایی شدن خود را افزایش دهد.

برنامه دیدارهای پایانی از هفته بیست و پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 20/11/91

* تراکتورسازی تبریز ـ ملوان بندرانزلی، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام تبریز

* فولاد خوزستان ـ ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی اهواز

* سپاهان اصفهان ـ صنعت نفت آبادان، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* استقلال تهران ـ راه‌آهن تهران، ساعت 17، ورزشگاه آزادی تهران

شنبه - 21/11/91

* داماش گیلان ـ فجرسپاسی شیراز، ساعت 15:30، ورزشگاه عضدی رشت

* آلومینیوم هرمزگان ـ پیکان تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* سایپا البرز ـ مس کرمان، ساعت 15:30، ورزشگاه انقلاب کرج

* نفت تهران ـ پرسپولیس، ساعت 17، ورزشگاه آزادی

جدول رده‌بندی لیگ برتر:

1- استقلال 46 امتیاز

2- تراکتورسازی 43 امتیاز

3- فولادخوزستان 42 امتیاز

4- سپاهان اصفهان 41 امتیاز(یک بازی کمتر)

5- نفت تهران 39 امتیاز

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15- ذوب‌آهن اصفهان 22 امتیاز

16- پیکان تهران 20 امتیاز

17- گهر دورود 18 امتیاز

18- صنعت نفت آبادان 15 امتیاز