آثار برتر جشنواره "مارایت الا جمیلا" در قزوین معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم اختتامیه جشنواره مارایت الاجمیلا که با حضور مسئولان استان در کتابخانه امام خمینی(ره) برگزار شد از برگزیدگان این جشنواره تقدیر شد.

هیئت داوران در بخش نویسندگی نمایشنامه کربلای بی شمر به نویسندگی رضا صابری از قزوین را به عنوان اثر برتر انتخاب کرد.

مرتضی نجفی کارگردان این نمایش نیز بعنوان کارگردان برتر انتخاب شد.

در بخش طراحی صحنه و بروشور روح الله امامی طراح صحنه نمایش مجلس نامه طوبی به عنوان نفر برتر برگزیده و معرفی شد.

عنوان بهترین بازیگر مرد نیز به سید ابراهیم مقدم از مشهد برای بازی در نمایش دل بسته رسید.

هیئت داوران همچنین الهام سادات رسولی و فرشته مصطفی پور را به صورت مشترک به عنوان بازیگر برتر انتخاب کرد.