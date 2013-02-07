راه اندازی خانه بهداشت روستای خمین/چهار روستا تحت پوشش قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، باقر اکبری ظهر روز پنجشنبه در مراسم افتتاح این خانه بهداشت در ورچه افزود: خانه بهداشت ورچه با زیربنای 85 مترمربع از سال گذشته با اعتبار 430 میلیون ریال اعتبار ساخت آن آغاز شد.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این پروژه و تحت پوشش قرار گرفتن چهار روستای اطراف، یکهزار نفر از مزایای این طرح بهره مند می شوند.



اکبری اظهار داشت: در این مراکز، خدماتی نظیر واکسیناسیون و مراقبت از کودکان، تنظیم خانواده، بهداشت عمومی روستا، بهداشت مدارس و پزشک خانواده ارائه می شود.



وی مهمترین مشکل مراکز بهداشتی و درمانی و خانه بهداشت این شهرستان را قدمت بالای این مراکز بیان و خاطر نشان کرد: این مراکز نیاز به بازسازی و تجهیز دارند.

گفتنی است مرکز بهداشتی و درمانی و خانه بهداشت شهرستان خمین دارای با تاسیس این مرکز 55 مرکز رسیده است.