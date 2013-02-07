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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۱۳

راه اندازی خانه بهداشت روستای خمین/چهار روستا تحت پوشش قرار گرفت

راه اندازی خانه بهداشت روستای خمین/چهار روستا تحت پوشش قرار گرفت

خمین - خبرگزاری مهر: رییس شبکه بهداشت و درمان خمین گفت: با راه اندازی خانه بهداشت روستای ورچه از توابع خمین چهار روستا تحت پوشش این مرکز قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، باقر اکبری  ظهر روز پنجشنبه در مراسم افتتاح این خانه بهداشت در ورچه افزود: خانه بهداشت ورچه با زیربنای 85 مترمربع از سال گذشته با اعتبار 430 میلیون ریال اعتبار ساخت آن آغاز شد.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این پروژه و تحت پوشش قرار گرفتن چهار روستای اطراف، یکهزار نفر از مزایای این طرح بهره مند می شوند.

اکبری اظهار داشت: در این مراکز، خدماتی نظیر واکسیناسیون و مراقبت از کودکان، تنظیم خانواده، بهداشت عمومی روستا، بهداشت مدارس و پزشک خانواده ارائه می شود.

وی مهمترین مشکل مراکز بهداشتی و درمانی و خانه بهداشت این شهرستان را قدمت بالای این مراکز بیان و خاطر نشان کرد: این مراکز نیاز به بازسازی و تجهیز دارند.

گفتنی است مرکز بهداشتی و درمانی و خانه بهداشت شهرستان خمین دارای  با تاسیس این مرکز 55 مرکز رسیده است.

کد مطلب 1811412

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