پیام تسلیت امام جمعه شیراز به مناسبت رحلت آیت الله زبرجد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است: رحلت تاسف بار عالم عامل و مجاهد متقی حضرت آیت الله آقای حاج سید عبدالله زبرجد قدس الله نفسه الزکیه، تولیت آستان مقدس حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) و عضو جامعه روحانیت شیراز را به پیشگاه حضرت ولی الله الاعظم ارواحنا فداه، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، جامعه روحانیت شیراز ، طلاب حوزه های علمیه و عموم مردم متدین فارس و شیراز بویژه بیوت شریف زبرجد و دستغیب تسلیت عرض می کنم.

خدمات صادقانه آن فقید سعید در امور حوزه های علمیه و اعتلای فقه مکتب جعفری و همگامی با علماء اعلام در مبارزات انقلاب اسلامی و خدمتگزاری چندین ساله در آستان امام زاده لازم التکریم حسین بن موسی الکاظم(ع) بر کسی پوشیده نیست.

از درگاه احدیت صبر بر این ضایعه مولمه را برای خانواده، فرزندان و دوستداران ایشان مسألت و رحمت و غفران الهی را برای آن به حق پیوسته آرزو دارم. خداوند روح بلند آن فقید حکیم و مرد الهی را با ارواح طیبه اجداد طاهرینش ائمه معصومین صلوات الله علیهم محشور فرمایند.